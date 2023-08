Vụ bé 3 tháng tuổi tử vong: Công an TP.HCM đã chuyển tin báo trước 20 ngày

Ngày 16-8 vừa qua, dư luận thương xót và bất bình khi thông tin về cháu Bo (3 tháng tuổi) ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tử vong do bị cha dượng Nguyễn Minh Phụng (19 tuổi) đánh, bạo hành.

Phụng đã bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam để về tội giết người và Cơ quan CSĐT đang làm rõ về vai trò đồng phạm của L. (15 tuổi, sống chung như vợ chồng với Phụng, mẹ ruột cháu Bo).

Báo công an vì thấy thương tích cháu bé bất thường

Có một điều bất ngờ trong vụ án này là trong tháng 7-2023, công an quận 1, TP.HCM đã phát hiện dấu hiệu tội phạm, có xác minh ban đầu và đã chuyển cho công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục làm rõ nhưng không rõ vì lý do gì, điều thương tâm cho cháu bé vẫn xảy ra.

Phiếu chuyển tin báo tố giác tội phạm của Công an quận 1, TP.HCM đã đến Công an huyện Long Điền vào ngày 27-7. Ảnh T.K

Theo nguồn tin mà Pháp Luật TP.HCM có được, trưa 17-7 khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM tiếp nhận cháu Bo do L. đưa đến với nhiều thương tích: Bị gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay 2 bên, viêm vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng mạn mức độ nặng...

Nghi vấn cháu Bo bị bạo hành nên một bác sĩ BV Nhi Đồng 2 đã báo sự việc và tình trạng bé cho Công an phường Bến Nghé, Quận 1. Sau đó, Công an phường Bến Nghé đã lập hồ sơ ban đầu, chuyển tin báo về tội phạm về việc hành hạ người khác cho Cơ quan CSĐT công an Quận 1, TP.HCM.

Theo kết quả xác minh ban đầu của công an, mẹ bé Bo khai là các thương tích trên người cháu Bo là do vào ngày 20-6 cháu bị xây xước, L. mua thuốc tự bôi cho cháu nhưng vết trầy vẫn bị lở loét... sau đó L và Phụng đưa cháu Bo đến bệnh viện Bà Rịa để khám và điều trị.

Ba ngày sau, L cho cháu Bo bú sữa thì bị sặc nên đã lật úp cháu xuống, dùng tay vỗ vào lưng để cháu khỏi sặc sữa thì tay trái của cháu vướng vào ngực của L. Sáng hôm sau, L thấy cánh tay trái của cháu bị sưng nên đã cùng Phụng đưa cháu đến bệnh viện Bà Rịa để khám và bác sĩ phát hiện cháu bị gãy tay trái. Các bác sĩ BV Bà Rịa băng bột và cho cháu về nhà theo dõi.

Đến 13-7, L đưa cháu đến bệnh viện tháo bột thì lại tiếp tục thấy chân bên trái cháu Bo bị sưng. Qua chụp X-Quang, các bác sĩ thì phát hiện xương đùi chân trái của cháu bị gãy và các bác sĩ chẩn đoán nghi cháu bị xương thủy tinh nên cho cháu nhập viện để theo dõi.

Căn nhà của Phụng ở cùng L và cháu Bo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TK

Đến tối hôm sau, L thấy chân trái của cháu bị nhô lên nên thông báo cho bác sĩ và đến ngày 17-7, người mẹ thấy xương đùi chân trái của cháu Bo bị đâm ra khỏi da, chảy mủ nên báo cho các bác sĩ. Sau khi kiểm tra sát trùng, nẹp bằng thanh gỗ, bác sĩ đã làm thủ tục, cho chuyển cháu đến bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM điều trị.

Chuyển hồ sơ cho công an huyện Long Điền

Từ tin báo của bác sĩ và hồ sơ ban đầu mà Công an phường Bến Nghé chuyển lên, Công an Quận 1 đã xác minh và được công an thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa cung cấp là L có cư ngụ thực tế tại đường Võ Thị Sáu, khu phố Long Nguyên, thị trấn Long Điền.

Nguyễn Minh Phụng bị công an Bà Rịa-Vũng Tàu bắt tạm giam về tội giết người

Do dấu hiệu của tội phạm xảy ra tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền không thuộc thẩm quyền giải quyết của công an Quận 1 nên Cơ quan CSĐT công an Quận 1 đã làm phiếu chuyển tin báo về tội phạm, kèm tài liệu có liên quan nêu trên đến Cơ quan CSĐT công an huyện Long Điền giải quyết theo thẩm quyền. Trong phiếu chuyển, Cơ quan CSĐT công an Quận 1, TP.HCM đề nghị công an Long Điền thông tin lại kết quả giải quyết cho Cơ quan CSĐT công an Quận 1 và người tố cáo biết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, phiếu chuyển của công an Quận 1 ký ngày 25-7 và đến 27-7 thì công an huyện Long Điền tiếp nhận. Tuy nhiên, khi tin báo của Cơ quan CSĐT công an Quận 1, TP.HCM chưa được giải quyết rốt ráo thì đến trưa 15-8, xảy ra sự việc Phụng trong lúc mẫu thuẫn với L đã đánh cháu Bo. Cháu Bo sau đó đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện Bà Rịa.

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ kiểm tra

Chiều 23-8, trao đổi về thông tin trên, đại tá Bùi Văn Thảo giám đốc công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trước mắt công an tỉnh tập trung điều tra xử lý đối tượng Phụng về hành vi giết người. Ngoài ra, nghiên cứu xử lý Phụng và ba ruột cháu Bo về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 15 tuổi.

Về thông tin công an Quận 1, TP.HCM đã chuyển thông tin do có dấu hiệu hành hạ người khác cho công an huyện Long Điền nhưng địa phương chậm xử lý, ban giám đốc sẽ yêu cầu báo cáo. “Công an huyện Long Điền có nhận được phiếu chuyển hay không, nếu nhận được thì quá trình phân công cán bộ thụ lý, giải quyết xác minh như thế nào, trách nhiệm ra sao sẽ làm rõ và thông tin sau”, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói.

Cũng theo Đại tá Bùi Văn Thảo, qua điều tra ban đầu, ở thời điểm ở bệnh viện Bà Rịa trước tình trạng gãy xương tay, đùi của cháu Bo, bác sĩ có đưa ra nhận định cháu bé có thể bị hiện tượng xương thuỷ tinh. Ngoài ra, Phụng là đối tượng có liên quan đến ma túy, di chuyển biến động. L. dọn về sinh sống cùng thời điểm tháng 5-2023 cũng không đăng ký tạm trú. Do vậy có thể cũng gây khó khăn cho công an cơ sở triệu tập, xác minh.Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này

