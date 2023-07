Vụ bắt "bà trùm" đường dây trộm chó ở Thanh Hóa: Từng xây hầm giấu chó

Chân dung “bà trùm” đường dây trộm, tiêu thụ hàng trăm tấn chó Lê Thị Phượng.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hiếu (SN 1982, trú xã Cán Khê, huyện Như Thanh); Trịnh Văn Phượng (SN 1998, trú xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân) và Lê Thị Phượng (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, đêm ngày 5/7 rạng sáng ngày 6/7, Đội hình sự Công an huyện Như Xuân phối hợp cùng công an một số xã, thị trấn tuần tra, cắm chốt, phát hiện 2 kẻ nghi vấn trộm chó.

Khi phát hiện bị truy đuổi, 2 "cẩu tặc" sử dụng bình xịt cay, chai thủy tinh, dao tự chế, kích điện chống trả và bỏ chạy nhưng bất thành. Lực lượng công an đã thu giữ 1 xe máy, 1 kích điện, 3 con chó, 1 bình xịt cay, 1 gói ớt bột. Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Duy Hiếu và Trịnh Văn Phượng. Mở rộng điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm Lê Thị Phượng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 14/7, trao đổi với PV, ông Mai Anh Tiến - Trưởng Công an huyện Như Xuân cho biết, Phượng là đối tượng có nhân thân xấu, từng là kẻ cầm đầu đường dây trộm chó, tiêu thụ hàng trăm tấn chó bị triệt phá vào tháng 9/2019.

“Bà trùm” tiêu thụ chó này dùng chính căn nhà mình đang ở làm tụ điểm chứa chấp và mua bán tài sản trộm cắp. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Phượng còn xây dựng một căn hầm bí mật dưới lòng đất để cất giấu chó mà các đối tượng trộm cắp được. Đồng thời, Phượng đã trực tiếp mua sẵn xăng, bao bì, ớt bột, băng keo, dây thép, các dụng cụ bắt chó... để cung cấp cho các đối tượng sử dụng đi bắt trộm chó.

Tang vật là 3 con chó bị trộm trong đêm ngày 5/7, rạng sáng 6/7.

Thời điểm triệt phá đường dây này, cơ quan công an xác định chỉ trong 1 năm, ổ nhóm của Phượng đã bắt trộm số lượng chó rất lớn trên địa bàn tỉnh với tổng trọng lượng hơn 100 tấn.

Tại phiên xét xử diễn ra vào ngày 19/2/2020, TAND tỉnh Thanh Hoá đã tuyên phạt Lê Thị Phượng 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Liên quan đến vụ việc này, cũng trong ngày 14/7, trao đổi với PV, ông Ngô Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân cho hay, Lê Thị Phượng không phải người quê gốc ở xã Xuân Giang. Đối tượng này ở nơi khác, mới mua đất và xây nhà, chuyển về sinh sống trên địa bàn xã Xuân Giang khoảng năm 2018 - 2019.

“Tại địa phương, chúng tôi cũng không thấy Phượng có kinh doanh, buôn bán hay làm công việc gì khác. Cho đến khi cơ quan công an bắt giữ đối tượng vào năm 2019 thì mọi người mới biết việc Phượng làm. Đối tượng mới mãn hạn tù trở về địa phương cách đây không lâu tuy nhiên lại tiếp tục vi phạm pháp luật”, ông Quyền thông tin.

