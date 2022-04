Người dân vây bắt 2 đối tượng dùng súng xung điện bắn trộm chó

Phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, người dân đã theo dõi và vây bắt được 2 đối tượng giao Công an…

Ngày 28/4, Công an huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh đang lấy lời khai 2 nghi can trộm chó bị người dân ấp 5, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi vây bắt cùng tang vật.

Theo đó, khoảng 4h cùng ngày, người dân ở ấp 5, xã Hòa Phú phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy mang theo súng xung điện, bao tải dạo quanh tuyến đường trên địa bàn, nghi đây là các đối tượng trộm chó nên người dân đã âm thầm theo dõi.

Bộ bình ắc quy dùng để kích hoạt súng xung điện bắn hạ chó.

Hai nghi can trộm chó bị người dân vây bắt.

Khi 2 đối tượng vừa dùng súng bắn hạ một con chó thì một tài xế xe tải đã dùng xe của mình chắn đường các đối tượng. Những đối tượng này hung hãn xông vào định đánh tài xế. Tài xế đã bung cửa cabin hô hoán. Lúc này người dân tại ấp 5 đã ùa ra vây bắt các đối tượng. Hai đối tượng bị khống chế, 2 đối tượng còn lại nhanh tay tăng ga bỏ chạy.

Tại hiện trường phát hiện trong bao tải là 2 con chó vừa bị bắn hạ, một bộ súng bắn xung điện. Công an xã Hòa Phú đã có mặt tại hiện trường đưa 2 nghi can này cùng tang vật về trụ sở lập biên bản giao Công an huyện Củ Chi điều tra xử lý.

