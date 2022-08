Vụ án mạng tại quận Bình Tân: Do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn

Ngồi trước mặt cán bộ điều tra, ánh mắt của Dương Hoàng Việt Em (SN 1982, quê An Giang, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TPHCM) thẫn thờ, đờ đẫn như người mất hồn. Thi thoảng, những giọt nước mắt hối hận lại lăn dài xuống đôi gò má, song đối tượng cũng không đưa tay lên lau.

Dương Hoàng Việt Em

Nhà của vợ chồng Việt Em và nạn nhân Nguyễn Văn G. (SN 1982) cách nhau chỉ vài căn, nằm sâu trong con hẻm số 8 Bùi Dương Lịch (KP1, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân). Trạc tuổi nhau, lại ở cùng xóm, cũng hành nghề thợ sơn nước nên trước đây, Việt Em và anh G. từng làm ăn chung với nhau. Theo lời khai của đối tượng, kể từ lúc không còn làm việc chung nữa, anh G. thường "kiếm chuyện" với Việt Em. Lấy cớ Việt Em nhiều lần qua mặt giành "mối" của mình, anh G. không chỉ chửi bới, hăm dọa mà đôi lần còn đánh đập Việt Em. Nghĩ mình nhỏ con hơn, sợ đánh không lại nên Việt Em luôn nín nhịn.

Sáng sớm 25-8-2022, Việt Em đi uống cà phê. Trên đường về nhà để sửa soạn đi làm, đến ngã tư Hồ Văn Long - Bùi Dương Lịch, Việt Em gặp anh G. Lập tức, anh G. chửi Việt Em rồi đấm hai cái trúng mặt Việt Em. Được mọi người can ngăn, Việt Em bỏ về nhà.

Ấm ức vì nhiều lần nín nhịn mà anh G. cư xử ngày càng tệ, Việt Em lấy dao thủ sẵn trong người, cùng với vợ đi bộ ra đường kiếm anh G. để nói chuyện. Đến gần nhà số 79 Hồ Văn Long, Việt Em nhặt một tuýp sắt dài khoảng 34cm. Không gặp được anh G., vợ chồng đối tượng định trở về. Bất ngờ, anh G. chạy xe máy về tới nên đôi bên phát sinh cãi vã. Bị anh G. dùng dao tự chế chém, Việt Em giơ tuýp sắt chống đỡ, đồng thời dùng chụp hung khí của đối phương, khiến ngón giữa tay trái bị thương nhẹ.

Nơi xảy ra vụ án mạng

Lúc này, cơn giận bốc lên đầu, bất chấp mọi người xung quanh ra sức can ngăn, Việt Em rút dao thủ sẵn trong người ra rượt chém anh G. Chạy bộ được khoảng chục mét thì anh G. bị vấp té. Việt Em lao đến đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân bất động.

Được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng anh G. đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nguyên nhân anh G. tử vong do sốc mất máu cấp bởi vết thương đâm thủng tim và phổi trái. Nghe tin anh G thiệt mạng, sáng cùng ngày, Việt Em đã đến trụ sở Công an phường đầu thú. Vụ án đã được Công an quận Bình Tân lập hồ sơ, chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

Hung khí gây án

