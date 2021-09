Vụ án liên quan đại gia Phát "dầu": Khởi tố thêm tội "trốn thuế"

Ngoài việc bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng, các công ty 'ma' do đại gia Phát "dầu" chỉ đạo thành lập còn xuất khống 271 hóa đơn cho công ty do ông Phát làm chủ tịch HĐQT nhằm trốn thuế hơn 27 tỷ đồng. CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tòa lâu đài tráng lệ của đại gia Phát “dầu” trên phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng

Bán khống hóa đơn trị giá hơn 17.600 tỷ đồng

TAND TP Hải Phòng vừa xét xử 11 bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” do bị cáo Ngô Văn Phát (SN 1964, còn gọi Phát “dầu”) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu.

Hồ sơ vụ án thể hiện năm 2012, bị cáo Ngô Văn Phát thành lập và làm Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát. Từ năm 2014 đến khi bị bắt, bị cáo Phát chỉ đạoVũ Xuân Bẩy - Giám đốc và Nguyễn Thị Loan - Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Phát thành lập 22 công ty “ma” nhằm bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Đồng thời, ông Phát cũng chỉ đạo cấp dưới tuyển người, thuê làm giám đốc, đứng tên công ty và phân công nhiệm vụ từng người liên quan việc bán hóa đơn.

Theo sự phân công, Vũ Xuân Bẩy có nhiệm vụ chỉ đạo chung, thành lập các công ty “ma”.Nguyễn Thị Loan - Kế toán trưởng điều hành các nhân viên, quản lý công nợ tiền bán hóa đơn GTGT khống, giao dịch với khách, phân công người lập hợp đồng mua bán khống, thu tiền bán hóa đơn…

Lương Văn Giao (SN 1991, nhân viên Công ty Xăng dầu Phát) đứng tên và thuê một số đối tượng đứng tên thành lập công ty “ma”, rồi ký khống các hợp đồng, hóa đơn chứng từ. Giao còn có nhiệm vụ nhận tiền từ việc bán trái phép hóa đơn của các công ty để chuyển cho ông Phát. Sau đó, Giao nhận tiền từ ông Phát để đưa cho một lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã xác minh 22 công ty “ma” của đại gia Phát “dầu”. Qua đó xác định, địa chỉ trên đăng ký trụ sở các công ty đều không ai cho thuê nhà, thuê văn phòng.Các công ty này cũng không đặt biển hiệu, không có văn phòng, kho bãi hàng hóa hay hoạt động sản xuất, kinh doanh.Riêng Công ty Xăng dầu Phát (địa chỉ huyện An Dương) có văn phòng làm việc, có cây xăng bán lẻ. Để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn, các bị cáo đã thỏa thuận với khách về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, 22 công ty “ma” của đại gia Phát “dầu” đã bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống hơn 17.611 tỷ đồng. Sau khi trả lương cho cấp dưới và trừ các chi phí khác, đại gia Phát “dầu” thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án “Trốn thuế”

Đáng chú ý, các công ty “ma” của đại gia Phát “dầu” còn xuất khống 271 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa trên 279 tỷ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát để hợp thức hóa số xăng dầu mua trôi nổi nhằm mục đích trốn thuế.

Liên quan hành vi trốn thuế, cơ quan điều tra xác định bị cáo Bẩy còn cho phép nhân viên bán trái phép 14 hóa đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ với giá 5% cho 3 công ty khác, có tổng giá trị hơn 585 triệu đồng; thu lợi bất chính 29 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, tổng số tiền trốn thuế liên quan hệ thống công ty “ma” của đại gia Phát “dầu” đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 27,1 tỷ đồng.

Về hành vi này, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Xuân Bảy và Nguyễn Thị Loan về tội “Trốn thuế” và tách thành vụ án độc lập để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề (SN 1959) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, bị can Tô Hữu Tề đã có một số hành vi liên quan đến đại gia Phát “dầu” và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn.

Tại tòa, Ngô Văn Phát và các đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng. HĐXX nhận định, bị cáo Phát là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo phân công các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội qua đó thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng.

Do đó, tuyên phạt bị cáo Phát 24 tháng tù. Bị cáo Bảy, Loan 20 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo này còn bị phạt bổ sung từ 10-50 triệu đồng.Cùng về tội trên, các bị cáo Quyên, Nhài, Tiệp, Hoàng Anh bị tuyên phạt hành chính từ 70-200 triệu đồng.

Về thu lợi bất chính, Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã tịch thu của bị cáo Phát hơn 26 tỷ đồng, sung vào ngân sách Nhà nước. HĐXX buộc bị cáo Phát phải nộp 135,2 tỷ đồng thu lợi bất chính còn lại từ việc bán hóa đơn GTGT trái phép. Đồng thời, tiếp tục kê biên tòa lâu đài trên phố Lê Hồng Phong để đảm bảo thi hành án.

