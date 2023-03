Vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển ma túy và dấu hiệu tội phạm

Những vụ vận chuyển trái phép qua đường hàng không Giữa năm 2022, chín tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam bị nhà chức trách của Úc giữ lại trong cuộc truy quét của lực lượng biên giới và cảnh sát Australia. Chín tiếp viên này bị tình nghi rửa tiền với số tiền 60.000 đô la Australia (AUD) được chia nhỏ, cất giấu trong hành lý. Ngày 10-3-2015, cơ trưởng Nguyễn Văn Dũng và tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong sau khi hoàn thành chuyến bay từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Gimhae (Pusan, Hàn Quốc), đã bị phát hiện giấu 6 kg (6 thỏi vàng, mỗi thỏi vàng là 1 kg) dưới đế giày khi đi qua hệ thống máy dò kim loại của sân bay. Trong đó, tiếp viên Phong giấu 2 thỏi và cơ trưởng Dũng giấu 4 thỏi vàng. Tháng 9-2013, tiếp viên Bùi Ngọc Tuấn của Vietnam Airlines bị an ninh sân bay Nội Bài phát hiện mang 50 điện thoại iPhone 5S từ Paris (Pháp) nhưng không khai báo. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an Hà Nội để điều tra, làm rõ. Năm 2011, tiếp viên hàng không Thái Anh Tiến cùng người mẫu Vĩnh Thụy bị xử hình sự do liên quan đến đường dây buôn lậu hàng điện tử, ngoại tệ từ nước ngoài về TP HCM.