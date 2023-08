Vụ 13 cựu công an phường nhận tiền để thả người: Cựu trưởng công an khai gì?

Ngày 28-8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Phạm Thanh Tuấn (cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú); Phan Văn Hòa (cựu phó trưởng Công an phường); Lê Văn Quý (cựu phó trưởng Công an phường) cùng 10 đồng phạm đều là cảnh sát khu vực công tác tại phường Phú Thọ Hòa thực hiện.

Lê Văn Quý (tóc bạc, cựu phó trưởng công an phường) khai trưởng công an phường là người chủ trương thành lập hai tổ công tác. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tại tòa, bị cáo Lê Văn Quý khai nhận giữ chức phó trưởng công an phường từ tháng 3-2011 đến tháng 7-2020; được phân công phụ trách tổ cảnh sát khu vực (CSKV). CSKV có nhiệm vụ nắm tình hình, quản lý cư trú; còn về phòng chống tội phạm thuộc nhiệm vụ của tổ phòng chống tội phạm.

"Bị cáo không nắm rõ về việc thành lập 2 tổ công tác này vì trưởng phường là người chủ trương thành lập" - Quý khai.

Phan Văn Hòa (đeo kính) khai tại tòa đã có ý kiến tại cuộc họp giao ban không đồng ý việc bắt người rồi thả về nhưng không được giải quyết. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Còn đối với cựu phó trưởng Công an phường Phan Văn Hòa, bị cáo này cho biết trước khi về phường Phú Thọ Hòa thì Hòa làm ở đội Quản lý hành chính, Công an quận Tân Phú.

Khi chủ tọa hỏi lý do thành viên trong hai tổ phòng chống tội phạm đều là CSKV mà không thấy thành viên của tổ phòng chống tội phạm do Hòa phụ trách, bị cáo Hòa trình bày: “Việc này bị cáo nhiều lần có ý kiến không đồng tình với trưởng phường trong cuộc họp giao ban, đề nghị chấn chỉnh lại việc giữ các đối tượng mà không xử lý, tuy nhiên trưởng phường không làm gì”.

Phân trần trước tòa, bị cáo Hòa còn cho biết: “Bị cáo không được chia tiền, vàng trong vụ này; cạnh đó cũng không có động cơ, mục đích gì. Để cho sự việc diễn ra là do cả nể trưởng phường và không quan tâm chỉ đạo sâu sát cấp dưới”.

Phan Thanh Tuấn (cựu trưởng công an phường) cho biết, do thời gian này đi học thường xuyên nên không theo dõi, giám sát. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Đối với Phan Thanh Tuấn (cựu trưởng công an phường) cho biết nội dung cáo trạng xác định là đúng. Tuấn khai mình học tại trường Trung học cảnh sát (Khoa quản lý cải tạo phạm nhân). Trước khi về phường Phú Thọ Hòa, Tuấn làm quản giáo tại Công an quận 10, làm được bốn năm thì đến tháng 10-2009 về làm CSKV phường Phú Thọ Hòa.

Tuấn khai, với vai trò, trách nhiệm là người chỉ huy Công an phường, bị cáo đã thiếu kiểm tra, giám sát, để cho cấp dưới thực hiện các hành vi như cáo trạng nêu. Lý do để xảy ra sự việc, Tuấn khai do trong thời gian này mình thường xuyên đi học, không có mặt tại phường để giám sát, theo dõi. Tuấn khai mình không chỉ đạo hai phó phường thực hiện.

Về việc thành lập hai tổ công tác như cáo trạng xác định, Tuấn cho biết Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa không thành lập hai tổ này, mà đây chỉ là hai ca trực đã được thông qua và thành lập. Trong thành phần của mỗi ca trực gồm: Chỉ huy, CSKV và chiến sĩ công an thuộc tổ phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, Tuấn còn cho biết theo quy trình xử lý tin báo tố giác tội phạm thì trực ban sẽ là nơi tiếp nhận tin báo đầu tiên, sau đó báo chỉ huy để quyết định giải quyết. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì báo đội nghiệp vụ của Công quận để phối hợp xử lý; còn vụ việc khác thì ghi nhận và sẽ được báo cáo tại họp giao ban sáng hôm sau.

