Vòi tiền tội phạm ma tuý, một cựu đội phó cảnh sát bị truy tố

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 09:07 AM (GMT+7)

Hai cựu công an phụ trách điều tra người tàng trữ trái phép ma túy đã yêu cầu người nhà của đối tượng đưa 150 triệu đồng để bỏ qua vi phạm.

Hai cựu công an TP Hà Nội bị khởi tố vì vòi vĩnh tiền của người thân đối tượng tàng trữ ma tuý (Ảnh minh họa)

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai cựu công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm c, g - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hai bị can bị truy tố là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, cựu Trung úy, cán bộ điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Phạm Xuân Tiến (SN 1978, cựu Trung tá, Điều tra viên trung cấp, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo cáo trạng, đầu giờ chiều 27/4/2016, tổ công tác 141 bắt quả tang Tạ Duy Thanh ngồi trên chiếc taxi, có tàng trữ gần 2 gram ma túy đá.

Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đồn Công an Cầu Bươu (huyện Thanh Trì) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai bị can Dũng và Tiến được phân công giải quyết vụ việc. Quá trình giải quyết, hai bị can này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, yêu cầu chị Đ.T.L (người sống chung với Tạ Duy Thanh như vợ chồng) phải đưa số tiền 150 triệu đồng để cho đối tượng Thanh được về nhà.

Theo cáo buộc, Tiến đã chỉ đạo Dũng - cán bộ cấp dưới yêu cầu chị L. phải đưa số tiền 150 triệu đồng. Trước chỉ đạo đòi tiền trái quy định pháp luật của Tiến nhưng Dũng không báo cáo lãnh đạo mà còn tích cực thực hiện.

Trong quá trình điều tra, Tiến thay đổi lời khai, không thành khẩn, khai báo quanh co để chối tội. Dũng thay đổi lời khai liên quan đến hành vi phạm tội của Tiến nhưng không phù hợp với các chứng cứ khác và không cung cấp được chứng cứ chứng minh nên Viện Kiểm sát xác định không có cơ sở xem xét.

Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, hành vi của các bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ".

