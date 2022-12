Vô cớ bị cầm dao phóng lợn truy đuổi, thiếu niên lao xe lên vỉa hè tử vong

Ngày 3-12, tin từ Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng.

Công an làm việc với 1 bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28-9, Đ.Q.L. (SN 2008, trú ở phường Gia Thụy, quận Long Biên), đến bệnh viện Việt Đức để thăm bạn nằm viện thì gặp Ph.Đ.H. (SN 2006, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên), H.G.Kh. (SN 2005, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên).

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cả nhóm chở nhau về bằng xe máy không mang BKS. Trên đường về, L, nảy sinh ý định cầm hung khí đi diễu hành trên đường và rủ Ng.Đ.T (SN 2006, trú tại phường Thượng Thanh) cùng tham gia. Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề (quận Long Biên, TP Hà Nội), thì nhóm của L. gặp T. đi cùng với 3 thanh niên di chuyển trên 2 xe máy cùng nhập hội. Sau đó, Ph.Đ.H. điều khiển xe máy chở H.G.Kh. đi về nhà của Khánh tại địa chỉ phường Đức Giang (quận Long Biên) để Kh. lấy 4 con dao phóng lợn gắn trên thanh sắt dài rồi phát cho cả hội. Tiếp đó, từ 23 giờ ngày 28-9 đến 0 giờ 30 phút ngày 29-9, nhóm 8 thanh niên đã cầm hung khí và điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ cao trên các tuyến phố thuộc địa bàn quận Long Biên.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 29-9, khi các nhóm thanh niên nêu trên điều khiển xe máy "diễu hành" trên phố Nguyễn Văn Cừ thì thấy một thiếu niên SN 2007 điều khiển xe máy chở theo bạn đi ngược chiều lại. Sau đó, nhóm H. đã hô hào đuổi theo 2 thiếu niên này trên nhiều tuyến phố với tốc độ 80 - 90 km/giờ, gây náo loạn tuyến phố.

Trong quá trình bị truy đuổi, thiếu niên sinh năm 2007 đã tông thẳng xe lên vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Cừ khiến nạn nhân tử vong và bạn ngồi sau bị thương. Thấy người bị truy đuổi ngã xe, cả nhóm 8 thanh, thiếu niên đã bỏ chạy rồi dao phóng lợn mang về nhà để cất giấu.

Vào cuộc điều tra, ngày 10-10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng đối với vụ việc trên. Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với H.Gi.Kh., Ng.Đ.Tr. và 3 bị can trong nhóm về hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời truy xét các nghi phạm còn lại. Trong đó, có 2 thiếu niên xét đến thời điểm phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh cho về địa phương chờ xử lý sau.

