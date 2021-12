Vợ chồng tử vong bí ẩn trong căn nhà tạm trú

Thứ Tư, ngày 22/12/2021 09:00 AM (GMT+7)

Theo một số người dân, nguyên nhân đôi vợ chồng cùng tử vong có thể bắt nguồn từ mẫu thuẫn gia đình.

Chiều 21-12, một lãnh đạo Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tích cực phối hợp với công an tỉnh và Công an xã Tây Yên để điều tra vụ án mạng xảy ra tại ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên, huyện An Biên.

Căn nhà nơi phát hiện vợ chồng bà T. tử vong

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20-12, một người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Bích T. (SN 1984; ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên) treo cổ trong nhà tạm trú ở xã Tây Yên. Hốt hoảng, người này tri hô để mọi người ứng cứu.

Khi một số người dân đến nhà thì phát hiện bà T. đã tử vong. Trong khi đó, ông Phạm Văn T. (SN 1979, chồng bà T.) chết trong buồn, trên người có nhiều vết đâm ở bụng.

Vợ chồng bà T. sống với nhau được 2 năm. Ông T. từng có vợ và 2 con, đã ly hôn, sau đó về sống chung với bà T.

