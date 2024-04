VKS đề nghị trả lại nhà, xe sang cho gia đình trùm đường dây đánh bạc online

Sáng 5/4, sau hơn nửa ngày xét hỏi, VKSND Nam Từ Liêm công bố bản luận tội với 53 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc online nghìn tỷ, bị triệt phá tháng 8/2021.

VKS xác định Nguyễn Minh Thành, 35 tuổi, có vai trò cao nhất vụ án, là chủ mưu. Bị cáo có trình độ về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi số tiền lớn.

Thành từ đó lên liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường cùng xây dựng vận hành game bánh bài. Thành mua mã game về giao cho Duy chỉnh sửa, vận hành; Nghĩa phụ trách phát triển đại lý.

Các khâu khác như chạy quảng cáo, chuyển hóa tiền qua các sim thẻ, rút tiền... đều được Thành chỉ đạo.

Theo VKS, Thành hưởng lợi nhiều nhất, sau khi đối trừ các khoản đã chia cho các "đàn em", bị cáo phải có trách nhiệm với 123 tỷ đồng, trong tổng 167 tỷ cả nhóm hưởng lợi bất chính từ vận hành hai game bài.

Nguyễn Minh Thành (áo đen, bìa trái) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Thành bị VKS đề nghị án 5 năm đến 5 năm 6 tháng. Cùng tội danh Tổ chức đánh bạc, 10 đàn em của Thành bị đề nghị 32 tháng tù đến 4 năm tù. Trong số này, Vũ Tiến Duy, có án đề nghị cao thứ hai, 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, do là người tham gia ngay từ đầu, đồng phạm tích cực và hưởng lợi nhiều chỉ sau chủ mưu, 17,8 tỷ đồng.

Các bị cáo thuộc nhóm hành vi Đánh bạc bị phạt từ 32 tháng tù (án treo) đến 4 năm tù, tùy số tiền. Một số bị cáo hôm nay khi bị xét hỏi cho hay được gửi link rồi nạp tiền chơi do trong dịp Covid-19 không có việc gì làm, hiện đã ăn năn hối hận. Các bị cáo phần lớn dưới 30 tuổi.

Về tang vật bị thu giữ liên quan đến Thành, VKS đánh giá số tiền vàng gồm 58 tỷ đồng tiền mặt, 300.000 USD và 116 lượng vàng và các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm tổng 10 tỷ đồng, cần bị tịch thu, truy nộp vào số tiền Thành hưởng lợi.

Song hai căn chung cư tại quận Đống Đa và Ba Đình và 4 ôtô gồm Mercedez Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera, VKS cho rằng tại tòa Thành và người nhà đều khẳng định là tài sản của họ, không liên quan Thành và không liên quan tiền hưởng lợi từ vụ án, do đó cần trả lại. Riêng chiếc Mercedes G63 bị tịch thu sung công do bị xác định là tài sản có do phạm tội.

Trả lời chiều hôm qua, Thành khai các tài sản này đều của bố mẹ đẻ, vợ, hoặc bố mẹ vợ. Bố mẹ bị cáo khẳng định căn chung cư ở quận Đống Đa và xe đã mua bằng tiền tích cóp cá nhân, không liên quan con trai.

Vợ Thành cho biết căn hộ được bố mẹ ruột cho tiền và đứng tên cô. Thành chỉ ở đó, không đóng góp gì vào việc mua. Chiếc Porsche Panamera cũng của nhà vợ, không liên quan Thành. Họ có nguyện vọng xin tòa tuyên trả lại để sử dụng.

Thành được gọi đối chất, khẳng định "lời bố mẹ và vợ khai đúng". Chủ tọa liền công bố các bút lục thể hiện Thành khai tiền có được từ điều hành game cờ bạc đã đưa cho bố mẹ và vợ mua các nhà, xe... "Sao bây giờ lại nói đấy là tiền của bố mẹ và nhà vợ?", chủ tọa truy vấn. Thành đáp: Xin khẳng định lại "lời khai tại tòa hôm nay mới đúng".

Số tiền các bị cáo hưởng lợi từ vụ án cũng được VKS yêu cầu nộp lại. 117.000 sim điện thoại được đề nghị tiêu hủy.

Cáo trạng xác định, trong 4 tháng giữa năm 2021, hai game bài SUMVIP và VUACLUB được Thành và đồng phạm xây dựng, vận hành. Các con bạc dùng tiền thật mua tiền ảo trên app, đặt cược "tài, xỉu" và bị thu phí khi đặt cược, thắng cược và cả khi đổi thưởng.

Người chơi muốn rút tiền mặt thì phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỷ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, đại lý "ăn" 17%.

Mỗi lượt tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua bán, đổi thưởng.

Với thủ đoạn trên, VKS xác định, chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền các con bạc nạp qua 3 kênh lên tới hơn 1.184 tỷ đồng.

Tiền hưởng lợi được nhóm Thành thu qua hai kênh. Kênh thứ nhất, tiền nạp vào game từ thẻ điện thoại, được xác định hơn 200 tỷ đồng. Sau đó, được Thành giao cho Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đức Anh bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.

Tổng số tiền rút qua cây ATM là 26,5 tỷ đồng. Như vậy, tiền hưởng lợi được xác định 167 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Thành khai hưởng riêng hơn 96 tỷ còn chia 10 đàn em. Song sau đó Thành thay đổi lời khai, nói chỉ hưởng khoảng 40 tỷ.

Sau khi hai đàn em đi rút tiền bị bắt, Thành chỉ đạo các đàn em còn lại hủy hết máy móc, tang vật, vứt xuống sông Đáy nhưng công an đã thu giữ được toàn bộ.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần tranh luận

