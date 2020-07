Vì sao hoa hậu Phương Nga tố cáo Công an và VKSND TP.HCM?

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 16:00 PM (GMT+7)

Mới đây, hoa hậu Phương Nga đã làm đơn tố cáo Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM nhiều vấn đề.

Ngày 1-7, một nguồn tin cho biết, bà Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, tức hoa hậu Phương Nga) đã gửi đơn đến lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cùng 25 tổ chức, cá nhân để tố giác Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM.

Trong đơn, hoa hậu Phương Nga trình bày bà và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989, bạn thân) từng là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bị khởi tố ngày 19-11-2014, sau đó bị bắt giam vào ngày 19-3-2015.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 ngày 29-6-2017, HĐXX TAND TP.HCM đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại.

Phương Nga và Thùy Dung tại phiên tòa sơ thẩm

Đơn tố giác của hoa hậu Phương Nga thể hiện vào tháng 12-2018, sau khi hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội, Công an TP.HCM đã ra kết luận điều tra với nội dung:

"Đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Hành vi của các bị can có dấu hiệu của điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999 nhưng miễn trách nhiệm hình sự do Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung dấu hiệu định tội thực hiện hành vi trái pháp luật".

Hoa hậu Phương Nga cho rằng, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM đã ban hành 9 quyết định trái pháp luật, vi phạm điều 7, khoản 3, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, hoa hậu Phương Nga còn cho rằng: "Ngày 11-12-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác định tôi và Nguyễn Đức Thùy Dung không phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Bộ luật hình sự 2015.

Nhưng sau đó khoảng 1 tháng, vào ngày 21-1-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM lại quyết định khởi tố Nga và Dung tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 1999.

Theo Phương Nga, tại khoản 3, điều 7, Bộ luật Hình sự nói rất rõ hiệu lực của Bộ Luật Hình sự quy định về thời gian, theo đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM không được phép khởi tố Phương Nga và Thùy Dung dựa trên Bộ luật Hình sự năm 1999, mà phải chiếu theo Bộ luật Hình sự năm 2015. Từ đây, hoa hậu Phương Nga cho rằng, CQĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM đã ra lệnh khởi tố trái phép, không tuân theo BLHS năm 2015 đang có hiệu lực.

Bên cạnh đó, hoa hậu Phương Nga còn có nội dung tố giác khởi tố và kết luận điều tra đi ngược lại quy trình tố tụng hình sự. Từ đó, Trương Hồ Phương Nga gửi đơn đến nhiều tổ chức, cá nhân tố giác Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-hoa-hau-phuong-nga-to-cao-cong-an-va-vksnd-tp-hcm-2020070113...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-hoa-hau-phuong-nga-to-cao-cong-an-va-vksnd-tp-hcm-20200701134653653.htm