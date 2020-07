Vết trượt dài của cựu Thiếu tá công tham gia đường dây ma túy xuyên Việt

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 21:00 PM (GMT+7)

Từng có nhiều thành tích trong quá trình công tác nhưng Võ Văn Quý, cựu Thiếu tá công an, đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không vượt qua được cám dỗ nên tham gia vào đường dây ma túy do Cao Xuân Thủy cầm đầu. Quý bị truy tố ra trước tòa về tội Mua bán trái phép ma túy với số lượng 21,9kg. Với số lượng ma túy lớn, thực hiện hành vi mua bán nhiều lần, Quý đang phải đối mặt với án tử hình.

Vết trượt dài của cựu Thiếu tá công an

Ngày 8/7, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Cao Xuân Thủy (SN 1990), trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Tống Kim Sơn (SN 1972), trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng; Võ Văn Quý (SN 1978), trú tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh; Đào Duy Thương (SN 1988), trú tại phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Dương Thế Anh (SN 1979), trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh; Dương Hồng Nhật (SN 1986), trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh,….và 9 bị cáo khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, có một số bị cáo bị truy tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong số đó, có bị cáo Võ Văn Quý mang hàm Thiếu tá, từng công tác ở Công an TP.Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, Võ Văn Quý thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Võ Văn Quý vốn sinh ra trong gia đình gia giáo. Bị cáo là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Quý từng là niềm tự hào và hy vọng cho cả gia đình. Trong quá trình công tác ở đơn vị, Võ Văn Quý đạt rất nhiều thành tích. Tuy nhiên, vì thiếu rèn luyện và tu dưỡng, không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền Quý trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy xuyên Việt. Điều đáng nói, Quý chọn chính nơi mình đang công tác để cất giấu ma túy.

15 bị cáo trong vụ án

Cơ quan chức năng xác định, đường dây này do Cao Xuân Thủy cầm đầu. Thủy mua ma túy của một đối tượng nước ngoài, rồi giấu trong thùng hoa quả để bán cho Dương Thế Anh và Dương Hồng Nhật. Hai đối tượng này bán số ma túy mua của Thủy cho Tống Kim Sơn. Cũng có lúc Thủy và Thương gửi ma túy giấu trong thùng hoa quả gửi xe khách vào cho Sơn và Quý tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 10/4/2018, Thủy và Thương gửi gần 4,9kg ma túy vào cho Tống Kim Sơn. Lúc này, Tống Kim Sơn gọi cho Quý chiều hôm đó sẽ cùng nhau ra bến xe nhận. Tuy nhiên lái xe khách thông báo 21h cùng ngày, xe mới cập bến. Do tối hôm đó Quý phải trực ban nên Sơn và Quý thống nhất Sơn sẽ đi nhận hàng. Sau đó, Sơn sẽ chở số hàng đó đến đơn vị cho Quý nhận và cất dấu trong tủ làm việc cho an toàn.

Khi hàng đến bến xe, Sơn thuê xe ôm chở số ma túy trên đến cổng cơ quan của Quý để đối tượng này nhận hàng. Tuy nhiên, Sơn sau đó chạy xe theo người chở hàng đến trước cơ quan của Quý để nhận. Khi Sơn đang nhận hàng thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ân hận muộn màng

Đứng ngay trước cổng để nhận hàng, thấy Sơn bị bắt, Quý điện thoại cho Thủy thông báo Sơn đã bị bắt. Nghi ngờ Sơn và Quý giở trò để chiếm đoạt số “hàng” đã gửi nên Thủy vội mua vé máy bay vào xác minh. Tuy nhiên, Thủy chưa kịp lên máy bay thì bị công an bắt. Các đối tượng trong đường dây ma túy này lần lượt bị bắt giữ. Ngày 28/4/2018, Võ Văn Quý bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra. Trước đó 1 ngày, Quý bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Cơ quan chức năng xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2018, Tống Kim Sơn, Cao Xuân Thủy, Võ Văn Quý, Đào Duy Thương, Dương Thế An, Dương Hồng Nhật và 9 bị cáo khác đã mua bán trái phép hơn 23kg ma túy. Trong đó, cựu Thiếu tá Võ Văn Quý thực hiện hành vi mua bán ma túy với số lượng 21,9kg. Võ Văn Quý bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Với số lượng mua bán ma túy lớn, thực hiện hành vi nhiều lần, Võ Văn Quý bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Tại phiên xét hỏi, Quý khai do không tu dưỡng nên dẫn đến hậu quả này. “Tài sản của bị cáo không có gì, ngôi nhà của bị cáo đang ở của bố mẹ để lại, ô tô, xe máy cũng không có. Bị cáo sử dụng ma túy do chơi với anh em xã hội rồi tham gia vào đường dây ma túy. Bị cáo biết hành vi của mình nguy hiểm và rất ân hận”, bị cáo Quý khai nhận.

Quý cho biết, khi biết Tống Kim Sơn bị bắt, vì muốn hưởng sự khoan hồng của pháp luật bị cáo đã làm đơn tự thú, khai nhận hành vi và giúp công an phá đường dây ma túy này. “Tiền lãi của bị cáo thu lợi trong vụ án này chỉ có mấy chục triệu thôi. Toàn bộ toàn bộ số tiền đó bị cáo tiêu xài cá nhân Xin HDXX cho bị cáo cơ hội sống để về với xã hội”, bị cáo Quý lí nhí nói.

Nghe những lời khai từ bị cáo này ai cũng tiếc cho tương lai của Quý. Giá như ngay từ đầu, bị cáo tố giác hành vi phạm tội của Cao Xuân Thủy và đồng bọn thì không có kết cục như ngày hôm nay. Thậm chí, nếu tố giác đường dây ma túy này thì bị cáo đã lập công lớn. Và vì không vượt qua được sự cám dỗ, Võ Văn Quý đã đánh mất tất cả, mất sự nghiệp, mất danh hiệu công an nhân dân, mất danh dự,…và đau đớn nhất bị cáo đang phải đối diện với mức án cao nhất của pháp luật.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vet-truot-dai-cua-cuu-thieu-ta-cong-an-tham-gia-duong-day-ma-tuy-xuye...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vet-truot-dai-cua-cuu-thieu-ta-cong-an-tham-gia-duong-day-ma-tuy-xuyen-viet-a481665.html