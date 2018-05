Vén bức màn bí ẩn vụ bố sát hại con trai 4 tuổi ở Thái Bình

Chủ Nhật, ngày 06/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Nghi ngờ cháu Tường không phải con ruột của mình, cộng thêm mâu thuẫn chuyện tình cảm với người vợ ngoài hôn thú, Tuyền đã lên kế hoạch sát hại một sinh linh nhỏ vô tội.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Đặng Thanh Tuyền. Ảnh: TL

Mối tình rổ rá cạp lại

Cho tới tận bây giờ, hình ảnh chị Lê Thị Dung (39 tuổi) bế xốc thi thể cậu con trai 4 tuổi gào khóc thảm thiết vẫn ám ảnh rất nhiều người dân xã Nam Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Có thể nói cuộc đời chị Dung chỉ toàn nước mắt và khổ đau. Chị vốn làm nghề bác sỹ thú y, từng trải qua một đời chồng. Cuối năm 2013, do duyên số, chị gặp Đặng Thanh Tuyền (49 tuổi, trú tại xã Nam Thịnh, huyền Tiền Hải). Tuyền cũng có hoàn cảnh khá tương đồng với chị Dung, khi anh ta cũng đã ly dị vợ và có 2 mặt con.

Sau một thời gian qua lại tìm hiểu, giữa chị Dung và Tuyền nảy sinh tình cảm. Thế rồi, chẳng có một miếng trầu, chẳng có mâm cơm để báo cáo người thân hai họ, Tuyền lẳng lặng chuyển về nhà người phụ nữ mới quen sinh sống như vợ chồng. Tuyền vốn làm nghề lái xe đường dài nên chẳng mấy khi ở địa phương. Cuối năm 2014, chị Dung sinh một cậu con trai bụ bẫm, đặt tên là Lê Hữu Tường.

Vốn là người đa nghi, trong đầu Tuyền luôn xuất hiện câu hỏi, liệu rằng cháu Tường có phải con đẻ của mình. Viện cớ phải chạy xe thường xuyên, bẵng đi một thời gian Tuyền không ghé về ở với mẹ con chị Dung nữa. Và gần như anh ta cũng không có một hành động gì để thể hiện trách nhiệm của một người chồng, người cha với mẹ con chị Dung.

Trong quãng thời gian từ năm 2015 đến cuối năm 2017, Tuyền bất ngờ có ý định tái hôn với người vợ cũ nên chuyển về sinh sống cùng. Biết được thông tin trên, chị Dung vô cùng đau khổ. Chị tự nhủ rằng, mình không thể để Tuyền muốn làm gì thì làm, thêm vào đó cháu Tường cũng cần phải có một người cha.

Nhằm cố níu giữ tình cảm với Tuyền, mẹ con chị Dung đã tìm đến gặp gỡ người thân của gia đình anh ta để tâm sự, mong tìm được tiếng nói đồng cảm. Thậm chí là người vợ cũ của Tuyền cũng biết sự việc. Cho rằng, chị Dung đang phá nát cuộc đời mình, nên Tuyền càng có cớ để đòi cắt đứt dứt khoát mối quan hệ.

Sau đó, Tuyền bỏ ra ngoài Quảng Ninh để làm. Trong thời gian này, chị Dung nhiều lần liên hệ để nói chuyện, nhưng Tuyền đều cự tuyệt. Nhiều tháng sau đó, biết tin Tuyền về quê ăn Tết, mẹ con chị Dung lại dắt díu qua tìm. Biết không thể trốn tránh được trách nhiệm, người đàn ông này đã phải quay lại để ở với mẹ con chị Dung.

Kế hoạch tàn độc

Khoảng 19h ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết Âm lịch), Công an huyện Tiền Hải tiếp nhận thông tin về vụ một bé trai 4 tuổi tử vong bất thường tại nhà thuộc địa bàn xã Nam Hải. Nhận thấy vụ án mạng có nhiều dấu hiệu bất thường, Công an huyện Tiền Hải đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình để phối hợp giải quyết.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, cháu Tường tử vong do điện giật. Thời điểm cháu bé tử vong, mẹ cháu đi vắng, nhà khóa cổng và cài cửa ra vào. Trong nhà khi đó chỉ có cháu bé và Đặng Thanh Tuyền. Lúc đầu, Tuyền khai nhận anh ta ngủ không biết gì, khi tỉnh dậy thì đã phát hiện cháu Tường bất tỉnh ngồi dựa vào tường. Gia đình cháu bé thời điểm sau khi vừa xảy ra vụ việc cũng chỉ nghĩ rằng, chắc do cháu Tường nghịch ngợm nên đã bị điện giật dẫn tới tử vong. Chẳng ai có thể ngờ rằng, phía sau cái chết thương tâm của cháu bé là một kịch bản giết người đầy máu lạnh.

Với tinh thần làm việc đầy trách nhiệm, nhận thấy vụ án mạng có nhiều dấu hiệu bất thường, Công an tỉnh Thái Bình đã quyết tâm bóc tách từng vấn đề để làm rõ vụ việc. Khi tất cả mọi dấu hiệu đều đổ dồn về Đặng Thanh Tuyền thì câu hỏi khiến cơ quan công an đau đầu nhất là: Tại sao y có thể nhẫn tâm gài bẫy sát hại chính con đẻ của mình?

Khi được triệu tập để phục vụ công tác điều tra, điệp khúc “không biết” luôn được Tuyền lặp lại để ứng phó trước các câu hỏi của điều tra viên. Tuy nhiên, trước những bằng chứng mà cơ quan chức năng đưa ra, Tuyền đã không thể tìm cách trốn tránh được nữa.

Theo lời khai của Tuyền, do mâu thuẫn chuyện tình cảm với chị Dung và nghi ngờ cháu bé không phải con mình, nên y đã lên kế hoạch sát hại cháu bé. Chiều 19/2, chị Dung chốt then cửa ngoài và khóa cổng đi chúc Tết, để cháu Tường ở nhà cho Tuyền trông. Biết rằng cháu Tường rất nghịch ngợm, Tuyền đã tìm cách để cháu bị điện giật.

Hơn 17h cùng ngày, sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy Tuyền thấy cháu Tường ngồi dựa lưng vào tường, đầu ngả sang trái, tay trái cháu cầm đui bóng điện. Biết rằng, cháu Tường đã bị điện giật, Tuyền bế nạn nhân lên giường rồi gọi điện báo cho chị Dung.

Vụ án khép lại với một điều không thể đau đớn hơn, khi kết quả giám định ADN khẳng định rằng cháu Tường chính là con đẻ của Tuyền. Khi nhận được kết quả giám định trên tay, Tuyền ôm mặt khóc. Nhưng tất cả đã quá muộn đối với người cha độc ác. Chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ một cách mù quáng, Tuyền đã nhẫn tâm sát hại đứa con đẻ của mình mới vừa tròn 4 tuổi.