Vây bắt hàng chục thanh niên lạng lách xe máy, gầm rú ga trên đường

Chủ Nhật, ngày 19/12/2021 08:26 AM (GMT+7)

Tối 18/12, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp vây bắt, xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển mô tô phân khối lớn lạng lách, gầm rú ga gây mất an toàn giao thông trên đường Võ Chí Công.

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ bình yên cho nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã chủ động phát hiện một số đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng với tốc độ cao, gầm rú ga trên đường gây mất an toàn giao thông, bức xúc dư luận.

Trong tối 18/12, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cùng với Công an quận Tây Hồ, đã triển khai lực lượng trên dọc tuyến đường Võ Chí Công để phát hiện, chặn giữ và xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô phóng với tốc độ cao, lạng lách, gầm rú ga ầm ỹ gây mất an toàn giao thông, bức xúc cho người dân đi trên đường.

Lực lượng chức năng đưa đối tượng, phương tiện về trụ sở để xử lý.

Ngay từ 19h, các tổ công tác 141 vừa bố trí công khai, cùng với các tổ công tác của Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự, mật phục trên dọc hai chiều đường Võ Chí Công để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chỉ trong ít phút triển khai đội hình, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự đã áp sát, khống chế, đưa hàng chục đối tượng cùng phương tiện vi phạm vào vị trí kiểm tra.

Qua kiểm tra ban đầu, tất cả các xe mô tô phân khối lớn này đều được các đối tượng thay đổi kết cấu, độ lại những phần máy, pô… nhằm gia tăng tốc độ và âm thanh. Các đối tượng điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gầm rú ga gây tiếng ồn rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trong buổi tối 18/12, hàng chục trường hợp này đã bị đưa về trụ sở Công an phường Xuân La, Công an phường Nhật Tân, quận Tây Hồ để sàng lọc, phân loại xử lý nghiêm.

Trước đó, các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã bắt giữ, xử lý hàng trăm thanh niên có biểu hiện tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách đánh võng.

