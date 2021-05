Vây bắt đối tượng truy nã dùng hung khí chống trả lực lượng chức năng

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 11:05 AM (GMT+7)

Ngày 31/5, Thượng tá Đặng Hùng Chiến, Trưởng Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết mới bàn giao đối tượng truy nã Trần Phi Long (thường gọi là Tý Lương), SN 1994, trú ấp Hưng Thạnh, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, cho Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, Trần Phi Long bị truy nã theo Quyết định số 12/QĐ ngày 30/9/2020 của Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương về tội trộm cắp tài sản. Từ nguồn tin báo của người dân, thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại một gia đình ở tổ 1, khu phố Xa Cam I, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Công an địa phương đã xác minh và xác định đúng là Trần Phi Long, đối tượng đang bị Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương truy nã từ tháng 9/2020 nên đã tổ chức bắt giữ.

Đối tượng truy nã Trần Phi Long bị bắt.

Trần Phi Long từng bị Công an thị xã Bình Long bắt và khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng Công an khi bị vây bắt. Do dó, Công an thị xã đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sỹ có trang bị công cụ hỗ trợ triển khai bao vây truy bắt đối tượng.

Đúng như dự đoán ban đầu, khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng nhanh chóng sử dụng 2 con dao cố thủ trong nhà, lực lượng vây bắt đã nhanh chóng khép chặt vòng vây quyết không để đối tượng chống trả, trốn chạy.

Đối tượng cầm 2 con dao và trèo lên trên trần nhà trốn. Sau khi vào trong ngôi nhà và xác định được vị trí cố thủ của Long, lực lượng Công an sử dụng bình xịt hơi cay xịt lên trần nhà buộc đối tượng phải xuống. Mặc dù bị hơi cay, nhưng khi nhảy xuống, đối tượng vẫn cầm dao chống trả để bỏ chạy.

Do đã chủ động phương án bắt giữ nên lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ được đối tượng và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cán bộ,chiến sỹ vây bắt.

Công an thị xã Bình Long đã liên hệ và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bàu Bàng xử lý theo thẩm quyền.

