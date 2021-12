Vay 130 tỷ, trả 170 tỷ, người phụ nữ vẫn bị người tình "giang hồ" dọa giết

Chị L. vay 130 tỷ đồng và đã trả cho người tình 170 tỷ đồng nhưng vẫn bị Đỗ Đường Minh Tâm dọa giết.

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Đường Minh Tâm (tức Tâm ken, 50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và 12 người khác về hành vi cho hay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Tâm ken trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

12 đối tượng gồm: Thái Minh Tâm (52 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Thị Thanh (44 tuổi, ngụ quận 10), Võ Thiện Hùng (50 tuổi), Võ Thiện Công (28 tuổi, cùng ngụ phường 19, quận Bình Thạnh), Trần Như Trinh (52 tuổi, ngụ Thủ Đức), Lâm Hoàng Vũ (35 tuổi, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh, đều bị bắt tạm giam), Phạm Thị Kim Phụng (28 tuổi, ngụ phường 25, quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Bích Trâm (35 tuổi, ngụ Bình Chánh), Trần Thị Phương Nghi (36 tuổi, ngụ quận 11), Trần Thị Thanh Giang (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Ngọc Yến Linh và Nguyễn Hoàng Thanh Hương (đều 33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, các đối tượng đều cấm đi khỏi nơi cư trú).

Qua điều tra ban đầu, tháng 8/2019, Tâm và chị Đ.T.T.L. (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) có quen biết và nảy sinh tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng.

Tâm biết chị L. là nhân viên ngân hàng, có khách hàng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng rất cần vốn xoay nên Tâm đã gợi ý sẽ cho chị L. vay lấy lãi.

Công an đọc quyết định khởi tố, bắt giam Tâm.

Sau đó, Tâm câu kết với nhiều người chia ra các nhóm nhỏ cho chị L. vay các các gói vay khác nhau rồi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt cho chị L.

Qua thỏa thuận, lãi suất vay dao động 0,5-2,5%/ngày với các gói vay: 1 ngày, 3 ngày, tuần, tháng (18%/tháng), mức lãi suất sẽ được thỏa thuận, thay đổi tùy vào từng gói vay và thời điểm vay.

Đầu năm 2020, do việc làm ăn không thuận lợi, chị L. không còn khả năng chi trả tiền gốc, tiền lãi nên Tâm chấm dứt quan hệ tình cảm.

Đối tượng đã thuê xã hội đen đến nhà người tình để gây áp lực, doạ giết, buộc viết giấy nợ số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Bị đe dọa, chị L. sợ hãi, bỏ trốn. Tâm cùng đồng bọn kéo đến nhà của cha mẹ chị L. tại phường 19, quận Bình Thạnh để uy hiếp tính mạng, buộc cha mẹ chị L. trả tiền thay cho con gái.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2020, các đối tượng chuyển cho chị L. vay hơn 130 tỷ đồng. Các gói vay chia ra làm 6 nhóm để dễ dàng thu hồi tiền gốc, lãi và độc lập với nhau dù chung nguồn tiền.

Chị L. đã trả số tiền gần 170 tỷ đồng, bao gồm tiền gốc và 35 tỷ tiền lãi cho Tâm ken nhưng vẫn bị các đối tượng đe dọa.

Ban chuyên án xác định băng nhóm này hoạt động chuyên nghiệp nên xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ. Sau hơn 10 tháng điều tra, đến nay Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giữ các đối tượng có liên quan đến vụ án.

