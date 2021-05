Vào nhà trọ tâm sự cho yên tĩnh, bé gái bị bạn trai xâm hại ngay lần đầu hẹn hò

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 15:00 PM (GMT+7)

Thông qua mạng xã hội, Thịnh làm quen với bé gái 13 tuổi, trong lần đi chơi đầu tiên, thanh niên này dụ dỗ bé gái làm chuyện người lớn.

Đối tượng Châu Phước Thịnh

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ an, khởi tố bị can và bắt giam Châu Phước Thịnh (18 tuổi, ngụ ấp Mỹ Quý, TT Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra, ngày 28/4, Thịnh lên mạng xã hội làm quen kết bạn với em N.T.N (13 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Đến 16h cùng ngày, Thịnh nhắn tin rủ N. đi uống nước và được thiếu nữ đồng ý. Thịnh chạy xe máy đến chở N. đi.

Đến 19h, sau khi uống nước xong Thịnh đề nghị N. tìm nơi yên tĩnh tâm sự. Lúc này, Thịnh chở N. đến một nhà trọ ở thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với N.

Thấy con gái có biểu hiện bất thường nên cha mẹ N. gặng hỏi thì em kể lại sự việc. Cha mẹ N. làm đơn tố cáo đến công an. Sau đó, Thịnh bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

