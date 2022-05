Va chạm giao thông kéo tới nhà chém cha mẹ nạn nhân nguy kịch

Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng, gồm Nguyễn Hồng Thuận, Trần Duy Phong và Nguyễn Hải Triều, đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 29/4, Công an phường 6, TP Đà Lạt nhận được tin báo của quần chúng về việc đang có một vụ rượt đuổi, chém nhau nguy kịch trên đường Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt. Tới hiện trường, lực lượng Công an phường 6 phát hiện 1 xe máy đã bị đập vỡ nát phần đầu. Cách đó không xa là một nhóm người đang rượt đuổi la hét inh ỏi.

Lúc này, Nguyễn Hồng Thuận (SN 1990, ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) trên tay cầm 2 con dao tự chế đang chém liên tục vào một người đàn ông nằm dưới mặt đường. Công an phường 6, TP Đà Lạt lập tức áp sát, khống chế Nguyễn Hồng Thuận đưa về trụ sở để làm việc. Hai đối tượng còn lại là Trần Duy Phong và Nguyễn Hải Triều nhanh chân chạy khỏi hiện trường nhưng cũng đã bị lực lượng Công an truy xét, bắt giữ ngay trong đêm.

Thời điểm đối tượng Nguyễn Hồng Thuận bị lực lượng Công an khống chế, đưa về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, chiều 29/4, sau khi nhậu say, 3 đối tượng rủ nhau đi hát karaoke. Khoảng 20h cùng ngày, trên đường điều khiển xe máy về phòng trọ, tới đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt thì xảy ra va chạm giao thông với anh Trần Minh Thành (SN 1993, ngụ đường Nguyễn An Ninh, TP Đà Lạt).

Nhóm của Thuận chạy về phòng trọ lấy dao tự chế kéo tới nhà của anh Thành, chém tới tấp vào mặt, tay ông Trần Văn Rớt (SN 1954) và bà Lê Thị Hạnh (SN 1954), là cha mẹ anh Thành. Anh Nguyễn Hữu Đăng Duy (SN 1987, ngụ đường Huyền Trân Công Chúa, TP Đà Lạt) chạy tới can ngăn thì bị nhóm của Nguyễn Hồng Thuận rượt đổi, chém nhiều nhát trên cơ thể.

Cả 3 nạn nhân bị nhóm này chém được người dân chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

