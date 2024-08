Uống rượu say, chạy xe máy vào Công an huyện gây rối

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trước đó, Lê Trung Hải điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 59Y- 210.873 xông thẳng vào trụ sở Công luyện Thường Xuân mà không xuống xe xuất trình giấy tờ. Sau đó, đối tượng tự tiện đi xuống khu vực Đội thi án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Ngay lập tức, đồng chí Nguyễn Khắc Tiến trực gác cổng đi xuống yêu cầu Lê Trung Hải quay lại phòng trực ban xuất trình giấy tờ, đăng ký lịch làm việc làm việc theo quy định nhưng Hải không những không chấp hành mà còn có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng chí Nguyễn Khắc Tiến. Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến đã báo cáo đồng chí trực chỉ huy xin ý kiến chỉ đạo.

Đối tượng Lê Trung Hải.

Thấy đối tượng có biểu hiện say rượu, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện đề nghị Hải thổi nồng độ cồn nhưng đối tượng không chấp hành. Trước tình hình trên, Công huyện Thường Xuân đã phối hợp với Công an thị trấn Thường Xuân và người chứng kiến lập biên bản vi phạm nội quy cơ quan, đơn vị. Trong lúc đồng chí Lê Văn Dũng, cán bộ Công an thị trấn Thường Xuân đang thông qua biên bản vi phạm thì bất ngờ Lê Trung Hải giật biên bản trên tay đồng Dũng xé nát tại chỗ, vò nhỏ, ném xuống đất.

Ngay lập tức, Công an huyện Thường Xuân đã khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Trung Hải về "tội chống người thành công vụ", đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự đối với Lê Trung Hải để điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Thường Xuân đã tạm giữ Lê Trung Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lê Trung Hải thành thật khai báo: “Sau uống rượu, tôi đã điều khiển xe máy đến Công an huyện Thường Xuân đi qua cổng gác xuống Đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp mà không xuống xuất trình giấy tờ, không báo cáo xin phép cán bộ trực cổng. Khi cán bộ trực xuống hỏi và yêu cầu tôi quay lại phòng trực, do đang say rượu nên tôi đã có lời lẽ xúc phạm. Khi cán bộ Công an huyện cán bộ đang thông qua biên bản vi phạm, tôi đã giật, xé ném xuống đất, bây giờ tôi rất ân hận về việc làm của mình”.

