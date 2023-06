UBND TP Hà Nội ra văn bản hỏa tốc yêu cầu làm rõ vụ phóng viên bị hành hung

Ảnh cắt từ clip: Phóng viên T.T.C. bị hành hung, nằm gục trên đường phố. (Nguồn: Đài PT&TH Hà Nội)

Liên quan đến vụ phóng viên đài truyền hình bị hành hung nằm gục trên đường, ngày 7/6, UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc gửi Công an TP Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Theo đó, ngày 6/6, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thông tin về vụ việc phóng viên của Đài Hà Nội bị một số người ngang nhiên hành hung, gây thương tích nghiêm trọng khi tác nghiệp khu vực Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao cho Công an TP Hà Nội chỉ đạo điều tra, làm rõ thông tin, báo cáo Thành Ủy, UBND TP trước ngày 12/6, thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ việc. Cụ thể, Công an quận Đống Đa đang điều tra vụ 2 đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội khi đang tác nghiệp trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 14h25 ngày 6/6, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chuẩn bị quay phóng sự về việc người dân đi mua sản phẩm quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước số 16 Đông Các, phường Ô Chợ Dừa. Sau đó, một đối tượng đã ra yêu cầu không đươc quay phim. Hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Đối tượng đã đấm, đá vào phóng viên quay phim của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thấy phóng viên đang nằm dưới đất, thêm một đối tượng khác tham gia hành hung. Sau khi được mọi người can ngăn, hai đối tượng này đã bỏ đi. Nhóm phóng viên sau đó đã đến Công an phường Ô Chợ Dừa trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH phối hợp Công an phường Ô Chợ Dừa khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập 2 đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận hành vi hành hung phóng viên.

