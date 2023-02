Kẻ dọa giết cả nhà phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM là ai?

Cú điện thoại sặc mùi "xã hội đen"

Ngày 12-02, anh Hoàng Văn Quân (PV Hoàng Quân của Chuyên đề Công an TPHCM thường trú tại Đà Nẵng) đã gửi đơn trình báo đến Công an P.Nại Hiên Đông và Công an Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng về việc bị người lạ gọi điện thoại liên tục chửi bới, dọa giết cả gia đình.

Phóng viên Hoàng Quân trình báo vụ việc với Công an địa phương

Theo đơn trình báo, lúc 15 giờ 49 ngày 11-02, PV Hoàng Quân đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ số 0917279779. Mở đầu, người đàn ông nói: “Quân ơi! Quân à! Anh là người thật việc thật nhé. Có thể ngày mai anh em ngồi cà phê với nhau, nói chuyện. Anh không phải là cái thằng mõm hay là cái thằng dùng số ảo gọi cho em. Em viết mấy cái đó, em kiểm chứng thông tin chưa?”.

PV nói không biết anh là ai thì người đàn ông nói: “Em đang viết người nhà anh đó Quân. Con Hải nó là em anh đấy. Em là nhà báo, anh là doanh nghiệp, đều thượng tôn pháp luật nhé. Đúng sai có pháp luật xử lý nhé. Có thể em đúng, có thể em sai nhưng em đã kiểm chứng thông tin chưa?”.

PV nói: “Em kiểm chứng rồi. Nếu có việc gì đó phản ánh, khiếu nại thì anh gửi đơn thư đến cơ quan chức năng, đến Tòa soạn. Anh cứ làm việc với cơ quan chức năng chứ em không có nhiệm vụ trả lời. Qua điện thoại em cũng không biết anh là ai”.

Người đàn ông đổi giọng sang chửi tục, đe dọa: “Viết kiểu đấy tao giết cả nhà mày đó nghe Quân. Cái loại mày tao đập chết như một con chó bất kể lúc nào. Địa chỉ nhà, cơ quan, con cái, trường học các thứ đầy đủ hết nhé. Tao đ... đánh được mày thì tai nạn ôtô, xe máy với mày thôi. Mày sẽ tai nạn chết thôi. Không mày thì con mày nhé”.

Sau khi nghe cuộc điện thoại (thời gian 7 phút 04 giây), PV Hoàng Quân lo lắng; vợ con cũng rất lo sợ. Được biết, nghe qua đầu dây bên kia của người đàn ông còn có thêm một số giọng nói khác chen vào.

Cần nghiêm trị kẻ coi thường pháp luật

Qua điện thoại, người đàn ông xưng là làm doanh nghiệp và giới thiệu là anh của bà Trần Thị Hải (SN 1983, ngụ đường 2 tháng 9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - nhân vật trong bài viết của tác giả Hoàng Quân: “Vay gần 38 tỷ, trả 56 tỷ vẫn bị đòi nợ 52 tỷ đồng” (đăng trên báo giấy và báo điện tử Chuyên đề Công an TPHCM vào ngày 10-02-2023).

Cụ thể, năm 2019, bà Hải cho bà Lê Thị Nhạn (SN 1984, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) vay hơn 37,7 tỷ đồng, lãi suất từ 7,5 đến 9%. Về sau, bà Nhạn đã trả tiền gốc và lãi cho bà Hải gần 56 tỷ đồng: chuyển khoản gần 43 tỷ đồng (có sao kê của ngân hàng) và chuyển nhượng trả 1 lô đất trị giá 13 tỷ đồng vào ngày 12-7-2019.

Nội dung bài báo liên quan việc người đàn ông gọi điện chửi bới, đe dọa giết cả nhà PV Hoàng Quân đăng trên báo in

Tuy nhiên, tháng 9-2020, bà Hải kiện, yêu cầu bà Nhạn phải trả hơn 52 tỷ đồng (hơn 40,8 tỷ đồng tiền gốc và hơn 12,1 tỷ đồng tiền lãi). Ngày 29-8-2020, bà Hải cùng chồng là Hoàng Anh và chị gái là Trần Thị Hồng (SN 1981, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đến yêu cầu, ép bà Nhạn ký 5 giấy xác nhận vay tiền với tổng hơn 52 tỷ đồng. Ngày hôm sau (30-8-2020), vợ chồng bà Hải cùng bà Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1973, ngụ Q.Hải Châu, Q.Đà Nẵng) - người chuyên cho vay tiền, đến nhà bà Nhạn đòi nợ.

Sau đó, TAND Q.Ngũ Hành Sơn thụ lý vụ án, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng ra Thông báo tiếp nhận tin báo tội phạm của TAND Q.Ngũ Hành Sơn và tin báo tố giác tội phạm của bà Hải tố bà Nhạn “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cùng với đó, bà Nhạn gửi đơn tố cáo đến Công an việc bà Hải có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Quá trình giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng có nhiều quyết định (QĐ), văn bản và mới nhất là QĐ số 440/CSĐT-KT ngày 01-12-2021 về tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Hiện cơ quan Công an đã tiếp nhận toàn bộ trình báo, tư liệu, bằng chứng do PV Hoàng Quân cung cấp và đang tiến hành xác minh, làm rõ kẻ dọa giết cả nhà PV Hoàng Quân là ai. Cơ quan Công an cũng lấy lời khai biên bản về đề nghị của PV Hoàng Quân là mong cơ quan Công an làm rõ việc bà Hải, bà Hồng và bà Chi có liên quan gì với người đàn ông gọi điện dọa giết cả nhà PV Hoàng Quân.

