U70 vẫn mưu sinh bằng nghề ‘tín dụng đen’

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Cơ quan Công an phát hiện đối tượng Trần Ngọc Định có biểu hiện cho vay với lãi suất 5.000 - 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày.

"U70" Trần Ngọc Định

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 13-3, tổ công tác Công an tỉnh Hoà Bình, Công an huyện Lạc Sơn và Công an thị trấn Vụ Bản đã tiến hành giữ trong trường hợp khẩn khẩn, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Ngọc Định và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Qua công tác đấu tranh ban đầu xác định, Trần Ngọc Định cho khoảng 10 người vay tiền với số tiền khoảng 1,6 tỉ đồng, số tiền thu lời bất chính do người vay phải trả lên đến khoảng 3 tỉ đồng và có những khoản vay lãi suất vượt quá so với lãi suất quy định của Bộ luật Dân sự.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

