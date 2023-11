Tuyên tử hình người truy sát quản lý sân bóng

Ngày 6-11, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (50 tuổi, ở Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng tại phiên tòa. Ảnh: Bùi Trang

Theo cáo trạng, cuối năm 2011, Nguyễn Văn Dũng đã lấn chiếm một mảnh đất lưu không gần nhà, có diện tích khoảng 200m2 tại ngách 76/39, đường An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Tiếp giáp cạnh mảnh đất trên là sân bóng An Dương do Công ty Cổ phần Tecotec Group đầu tư, khai thác sử dụng. Từ ngày 3-2-2020, Công ty Tecotec Group bổ nhiệm ông Lê Thanh Hà để quản lý, điều hành hoạt động của sân bóng An Dương.

Khoảng tháng 8-2022, ông Hà mở một cánh cửa từ sân bóng An Dương đi qua mảnh đất do Dũng lấn chiếm. Dũng đã tìm gặp ông Hà để yêu cầu không được phép sử dụng mảnh đất này.

Còn ông Hà đặt vấn đề với Dũng về việc cho ông xây một ngôi nhà khoảng 50m2 trên diện tích trên nhưng Dũng không đồng ý. Từ đó, xảy ra mâu thuẫn giữa ông Hà và Dũng.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 17-12-2022, sau khi đã uống rượu, Dũng biết tin ông Hà làm lại hàng rào tôn, đổ móng, làm cột bê tông chờ, lấn sang phần đất của Dũng khoảng 3m.

Bực tức vì cho rằng ông Hà lấn chiếm đất của mình, Dũng chuẩn bị máy bắn vít để tháo hàng rào tôn và 2 con dao bầu, cho vào balo, mục đích để sử dụng khi va chạm với ông Hà.

Sau đó, Dũng đeo balo màu đen sau lưng, tay trái cầm dao rựa, tay phải điều khiển xe đến khu đất tại ngách 39/76 An Dương. Lúc này, chị Vượng phát hiện Dũng lấy dao của mình. Sợ Dũng làm vũ khí để đánh nhau nên chị Vượng đã đến khu đất để đòi dao.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Hà đến sân bóng phát hiện Dũng đang tháo dỡ hàng rào tôn nên đi từ sân bóng sang khu đất lưu không. Khi thấy ông Hà đi đến, Dũng hỏi: “Sao anh xây trên đất của em” thì ông Hà trả lời “Tao thích tao làm”.

Dũng nói: “Thế là được rồi” và lấy dao ra, lao về phía ông Hà tấn công liên tiếp. Ông Hà bỏ chạy thì Dũng đuổi theo, tiếp tục tấn công. Ông Hà chạy đến cửa sân bóng thì gục xuống.

Người dân đang ngồi uống nước ở sân bóng thấy vậy vội can ngăn. Dũng quay trở lại khu đất, cất dao, lấy xe máy đi đến gần chỗ ông Hà đang nằm thì dừng xe, định xông vào tấn công tiếp nhưng được can ngăn nên lái xe máy bỏ đi.

Ông Hà được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong sau đó. Còn Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và vứt bỏ hung khí gây án.

Đến ngày 18-12-2022, Dũng đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nguồn: [Link nguồn]