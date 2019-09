Tướng cướp vùng biên và cuộc đào tẩu bất thành

Phá nóc xe chuyên dụng bỏ trốn khi ô tô dừng đèn đỏ Tối 19-9, một ô tô chuyên dụng của Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đưa ba thanh niên không có nơi cư trú ổn định đến cơ sở cai nghiện bắt buộc tại huyện Phú Giáo (Bình Dương). Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên) xe phải dừng chờ đèn đỏ, ba thanh niên đã cùng nhau phá cửa thông gió trên nóc xe thoát ra ngoài. Ô tô chuyên dụng bị người nghiện phá cửa thông gió trên trần trốn thoát. Lực lượng công an đã nhanh chóng đuổi theo, bắt giữ được hai người và báo cáo về đơn vị. Đến trưa 20-9, người bỏ trốn cuối cùng bị bắt giữ tại phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên). Lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên cho biết các thanh niên đang được đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc nên không còng tay. Do cửa thông gió trên nóc xe chuyên dụng lâu ngày bị rỉ sét nên họ lợi dụng phá cửa bỏ trốn.