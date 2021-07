Truy xét nhanh vụ trộm máy ảnh, flycam hơn 1 tỷ đồng

Khoảng 14 giờ ngày 27-6, anh Lê Xuân Diễn (SN 1981; Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Ngọc Camera) kiểm tra hàng hóa tại công ty ở số 88 Điện Biên Phủ (P.Đakao, Q1) thì phát hiện số tài sản rất lớn, gồm: 37 máy ảnh, ống kính, flycam các loại và 10 triệu đồng để trong bàn làm việc đã "không cánh mà bay". Ước tính trị giá số tài sản bị mất cắp là hơn 1 tỷ đồng.

Ngay sau đó, anh Diễn đến CAP Đakao trình báo sự việc. Cơ quan CSĐT Công an Q1 phối hợp Viện KSND Q1 và CAP Đakao tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hình ảnh camera ghi nhận, gần 3 giờ ngày 23-6-2021, có nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, cao to, đeo khẩu trang đột nhập cửa hàng, lấy cắp số tài sản trên.

Khẩn trương truy xét, lần tìm nhiều manh mối trong giới "dân chơi" máy ảnh và flycam, nổi lên đối tượng nghi vấn có một tiền án trộm cắp tài sản là Trần Minh Quân (SN 1988, ngụ Q1). Phân tích nhiều nguồn thông tin và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định chính Quân là thủ phạm nên ngày 28-6, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q1 đưa gã về trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại Cơ quan CSĐT Công an Q1, Quân khai nhận đã lấy cắp tài sản tại Công ty Ngọc Camera. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 18-6-2021, Quân đến Công ty Ngọc Camera mua máy ảnh Sony A7M3 để sử dụng. Tại đây, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài, thấy chùm chìa khóa của công ty này để ở quầy, Quân lén lấy giấu vào người. Sau đó, y đem đến nhờ thợ sửa khóa làm một bộ chìa khóa tương tự. Có "bửu bối" trong tay, sợ Công ty Ngọc Camera phát hiện chùm chìa khóa bị mất sẽ thay chìa khóa mới, đối tượng nhanh chóng quay lại công ty này, vờ hỏi mua thêm sản phẩm khác rồi đặt chùm chìa khóa gốc lại vị trí cũ.

Khoảng 3 giờ các ngày 19, 21, 23-6, Quân đến Công ty Ngọc Camera, sử dụng chùm chìa khóa trên mở cửa vào trong lấy trộm tài sản, mỗi lần trên dưới chục sản phẩm. Đối tượng khai tổng cộng đã lấy cắp 10 triệu đồng và 24 máy ảnh, ống kính, flycam các loại. Sau khi trộm tài sản, Quân bán 12 máy các loại cho T.T.N (SN 1977, ngụ Q8) với giá 304 triệu đồng; bán 12 máy các loại còn lại cho M.V.T (SN 1995, ngụ Q.Tân Bình) với giá 257 triệu đồng. Số tiền trên, Quân đã trả nợ, tiêu xài, chỉ còn 45 triệu đồng trong tài khoản cá nhân.

Từ lời khai của Quân, Cơ quan CSĐT Công an Q1 tiến hành phong tỏa tài khoản của Quân. Khám xét tại nơi đăng ký thường trú và chỗ ở của Quân, công an thu giữ thêm: 1 iPad Pro M1, 2 loa Harman Kardon, 1 tivi LG loại 55UN7290PTF, xe máy SH BS: 66S1-475.26, 1 xe đạp (là tài sản do Quân dùng tiền bán hàng trộm cắp để mua). Qua thẩm định, Hội đồng định giá tài sản Q1 kết luận, 11 máy mà công an kịp thời thu hồi có tổng trị giá hơn 386 triệu đồng. Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an Q1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Quân về hành vi trộm cắp tài sản.

