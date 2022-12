Truy xét nhanh thanh niên đồi bại dùng vũ lực xâm hại bé gái 6 tuổi

Ngày 3-12, Công an phường An Bình, TP Dĩ An tiếp nhận trình báo của chị H.T. T.D (SN 1984, quê Thừa Thiên Huế) về việc con gái chị là cháu H.T.A.T (SN 2016) bị 01 đối tượng nam (không rõ lai lịch) dùng vũ lực, thực hiện hành vi hiếp dâm trên đường số 1, KDC Hương Sen, khu phố Bình Đường 2.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu, đồng thời tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Khu vực C thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ chiều cùng ngày, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng nghi vấn L.V.C (SN 2003, quê Bắc Giang) liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Qua làm việc, C khai nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm cháu T.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

