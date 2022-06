Truy xét các đối tượng cầm hung khí đuổi chém 2 thanh niên

Thứ Tư, ngày 01/06/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Người dân tại khu vực tượng đài Võ Văn Tần (Đức Hòa, Long An) giật mình khi nghe tiếng hò hét kèm theo tiếng gầm rú, nẹt pô của một nhóm khoảng 15 đối tượng tay lăm lăm hung khí truy đuổi theo 2 thanh niên…

Ngày 1/6, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp nhận hình ảnh camera của người dân về việc một nhóm khoảng 15 đối tượng đi trên nhiều xe máy, tay lăm lăm hung khí truy đuổi theo 2 thanh niên tại khu vực tượng đài Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Công an huyện Đức Hòa trích xuất hình ảnh, xác định các đối tượng để điều tra truy xét.

Hình ảnh các đối tượng tay lăm lăm hung khí.

Trước đó khoảng 21h15 ngày 31/5, người dân sống xung quanh khu vực tượng đài Võ Văn Tần hoảng hốt khi thấy một nhóm khoảng 15 đối tượng đi trên xe máy, cầm theo hung khí nẹt pô, hò hét truy đuổi theo 2 thanh niên đang chạy phía trước.

Hai thanh niên này bị đuổi đã quăng xe máy trên đường rồi chui vào hẻm lẩn trốn. Nhóm đối tượng truy đuổi không tìm thấy 2 thanh niên trên nên chạy ra ngoài chém hư hỏng chiếc xe máy của 2 thanh niên rồi bỏ đi.

Nhiều camera nhà dân đã ghi lại toàn cảnh vụ việc và đem đoạn clip trên đến trình báo công an.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/truy-xet-cac-doi-tuong-cam-hung-khi-duoi-chem-2-thanh-nien-i6556...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/truy-xet-cac-doi-tuong-cam-hung-khi-duoi-chem-2-thanh-nien-i655641/