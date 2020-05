Truy tố giám đốc gọi điện giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Ngày 26/5, Viện KSND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, là Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương) về hành vi "trốn thuế" với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra chiều 12/6/2019, công an xác định Lương và Ngô Đình Giang (tức Giang "36", 34 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, trú tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc, công an thu nhiều tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế của doanh nghiệp nơi Lương làm giám đốc (Công ty TNHH Phú Gia Lương).

Bị can Nguyễn Tấn Lương (áo xanh, ở giữa) đang vây chặn xe chở công an ở Đồng Nai hồi tháng 6/2019.

Theo đó, Lương là Giám đốc vừa là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phú Gia Lương có trụ sở chính tại khu phố 2, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa. Công ty này được thành lập năm 2009, hoạt động nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực xây dựng.

Từ năm 2012-2018, Công ty Phú Gia Lương có ký 20 hợp đồng xây dựng với các địa phương, như: UBND xã Xuân Tâm, UBND thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc), UBND xã Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ) và Ban quản lý dự án huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để làm đường, nâng cấp và sửa chữa trụ sở làm việc, trường học...

Tuy nhiên, khi thi công các công trình trên, Công ty Phú Gia Lương đã không lập hóa đơn bán hàng hoặc có lập hóa đơn nhưng giá trị thấp hơn so với số tiền thực tế đã được quyết toán cũng như số tiền đã nhận đối với các công trình này để kê khai thuế. Hành vi này làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp đối với Công ty Phú Gia Lương, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Trong 20 công trình Công ty Phú Gia Lương đã ký hợp đồng với các địa phương, nhưng sau khi nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng, Công ty Phú Gia Lương đã không xuất hóa đơn GTGT để kê khai, báo cáo thuế 11 công trình và xuất hóa đơn, nhưng ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị quyết toán thực tế của 9 công trình.

Việc này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền thuế GTGT là 1,3 tỷ đồng và tổng số tiền thuế TNDN là 3,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Lương trốn thuế là hơn 4,8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/5, Lương cũng đã bị TAND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tuyên án sơ thẩm xử phạt cùng với nhóm giang hồ vây chặn xe công an gây xôn xao dư luận vào tháng 6/2019.

Qua quá trình xét xử, TAND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tuyên án xử phạt bị cáo Lương 4 năm tù, Giang 4 năm tù, Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", 31 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Mai Văn Căn (30 tuổi, còn gọi Tý) và Nguyễn Văn Sơn (30 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

