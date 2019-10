Truy tố cựu CSGT Đồng Nai bắn chết người

Được người tình nhờ đi tìm con gái, Trung úy CSGT tỉnh Đồng Nai sau đó đã dùng súng bắn chết bạn trai của cô con gái này.

VKSND tỉnh Đồng Nai vừa có cáo trạng truy tố ra trước tòa cùng cấp đối với bị can Nguyễn Tấn Phước (41 tuổi, cựu cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hỏi 2 câu, trung úy CSGT rút súng bắn người

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Tấn Phước là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, có quan hệ tình cảm với bà Trang (44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Con gái bà Trang tên là Như (20 tuổi) có quan hệ tình cảm với anh Bùi Việt Hải (31 tuổi, quê Hải Phòng). Do Như thường bỏ nhà đi theo Hải nên bà Trang nhờ Phước đi tìm Hải nếu gặp Như thì khuyên về nhà. Thông qua mối quan hệ bạn bè, Phước biết Hải đang thuê ở khu vực Cổng 1 của sân bay Biên Hòa.

Vào khoảng 18 giờ ngày 6-1-2018, sau khi uống rượu cùng bạn bè, Phước về phòng tập thể dục của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai nằm ngủ. Được khoảng 10 phút, Phước dậy lấy tư trang quần áo và khẩu súng Rulo (khẩu súng Phước được cấp vào năm 2010) bỏ vào túi xách đeo trước ngực rồi lấy xe máy về nhà. Lúc này, Phước nhớ chuyện bạn gái nhờ đi tìm cháu Như nên chạy thẳng xe đến khu nhà trọ nơi Hải đang ở.

Tới nơi, Phước dựng xe trước cửa khu phòng trọ lấy khẩu súng ra dắt thắt lưng rồi đi bộ tới phòng của Hải. Thấy anh Hải đang đứng giữa phòng và một người bạn của anh Hải đang nằm bấm điện thoại, Phước lên tiếng hỏi: “Mày có phải thằng Hải không?”. Hải trả lời: “Đúng, mày là ai?”. Phước hỏi tiếp: “Con Như đâu?”. Hải trả lời: “Tao không biết”.

Khi nghe Hải trả lời vậy, Phước rút súng cầm trên tay phải bắn một phát trúng vào đầu anh Hải khiến nạn nhân ngã đập đầu vào tường nhà vệ sinh. Sau khi bắn anh Hải, Phước đã đi ra ngoài bỏ súng vào cốp xe máy rồi phóng xe bỏ chạy. Nạn nhân Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Về phần Phước, sau khi gây án Phước gọi điện cho bạn là Trần Tấn Sinh hẹn gặp nhau. Khi cả hai vào quán nhậu ở cổng 11 phường Long Bình (TP Biên Hòa) uống bia, Phước kể lại chuyện bắn Hải cho Sinh nghe và nhờ Sinh nhận tội thay. Tuy nhiên, anh Sinh nói Phước cứ về công an phường trình diện. Cùng thời điểm này công an phường Trung Dũng cũng gọi điện thoại cho Phước về trụ sở làm việc.

Sau đó Phước đưa lại súng, ổ đạn 4 viên và xe máy giao cho anh Sinh giữ giúp rồi đón taxi về công an phường đầu thú. Ngày hôm sau, anh Sinh điện thoại báo công an biết để thu giữ tang vật.

Khẩu súng liên quan đến cựu giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Theo cáo trạng, vào năm 2004, Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng cho phòng Hậu cần Công an tỉnh Đồng Nai sử dụng khẩu súng Rulo nhãn hiệu P38, thời hạn sử dụng đến hết năm 2007.

Ngày 9-3-2010, do Phước thường lái xe cho thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (thời điểm đó tướng Khánh là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) nên Phước làm giấy đề nghị Ban lãnh đạo Phòng Hậu cần cấp 1 khẩu súng ngắn mục đích là bảo vệ Thiếu tướng Khánh và được ông Lê Hùng Hà - nguyên Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Sau đó, Phước được giao khẩu súng Rulo nhãn hiệu P38 và 50 viên đạn cho Phước sử dụng để bảo vệ giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Năm 2012, Công an tỉnh Đồng Nai điều động Phước từ Phòng Hậu cần đến công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Sau đó Phòng Hậu cần có công văn về việc điều chuyển khẩu súng Rulo từ Phòng Hậu cần sang Phòng CSGT (nhưng không có giấy phép sử dụng) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh phê duyệt.

Mặc dù khẩu súng Rulo không có giấy phép sử dụng, thiếu tướng Khánh đã về hưu nhưng Phước không giao nộp khẩu súng trên cho đơn vị quản lý mà tiếp tục giữ để rồi sau đó bắn chết anh Hải.