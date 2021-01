Bắt nghi phạm đâm chết nam thanh niên giữa phố Đà Nẵng

Thứ Năm, ngày 14/01/2021 20:40 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Tuấn trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi vụ án mạng xảy ra.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm chết giữa phố Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bàn giao Nguyễn Tuấn (SN 1990, quê xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Nguyễn Tuấn bị bắt giữ ngay sau khi gây án

Theo cơ quan công an, khoảng 23h đêm 13/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Hoà Hải nhận tin báo tại ngã tư Võ Quý Huân - Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Hòa Hải xảy ra một vụ án mạng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh H.B.L (1995, trú phường Hòa Hải) bị sát hại với một vết thương chí mạng ở phần cổ hõm vai gáy. Nghi phạm sau đó cũng được làm rõ là Nguyễn Tuấn.

Anh H.B.L bị đâm tử vong giữa phố

Đến khoảng 0h ngày 14/1, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Tuấn khi đối tượng đang thu xếp hành lý, chuẩn bị bỏ trốn về quê tại nhà trọ nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hòa Hải.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận đã dùng dao đâm anh H.B.L tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/bat-nghi-pham-dam-chet-nam-thanh-nien-giua-pho-da-nang-50202114120413842.htmNguồn: http://danviet.vn/bat-nghi-pham-dam-chet-nam-thanh-nien-giua-pho-da-nang-50202114120413842.htm