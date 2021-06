Truy tìm Nguyễn Minh Hiệp liên quan vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Thứ Năm, ngày 10/06/2021 10:40 AM (GMT+7)

Hiệp là người có liên quan đến vụ án “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, xảy ra tại một phòng trọ ở phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) đang điều tra vụ “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, xảy ra tại phòng trọ số L04, địa chỉ số: 28A1, đường số 02, khu phố 5, phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh vào ngày 11-6-2020.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2003, trú khóm 4, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) là người có liên quan đến vụ án nêu trên. Xác minh tại địa phương, hiện Nguyễn Minh Hiệp bỏ đi đâu không rõ.

Nguyễn Minh Hiệp

Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức ra thông báo: Yêu cầu đương sự Nguyễn Minh Hiệp đến Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức, địa chỉ: số 09, đường Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, điện thoại số: 0377.707.709, gặp đồng chí Nguyễn Văn An để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, ai biết hoặc phát hiện Nguyễn Minh Hiệp ở đâu, vui lòng báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên để tiếp nhận xử lý.

