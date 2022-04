Truy tìm người đăng clip nữ sinh lớp 9 bị xâm hại sau tiệc rượu

Cơ quan công an đang truy tìm người đã đăng tải, phát tán clip nữ sinh lớp 9 bị xâm hại sau khi tham gia tiệc rượu cùng nhóm “yêu râu xanh”.

Ảnh minh hoạ: Nữ sinh lớp 9 tố bị nhóm người xâm hại sau khi uống rượu.

Ngày 26/4, một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo vị này, lực lượng công an đang truy vết nguồn đăng, tìm người phát tán clip vụ việc nói trên. Việc đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, clip nhạy cảm như trên là vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, tiến sĩ - luật sư (TS.LS) Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay, hành vi phát tán hình ảnh, clip nhạy cảm của người khác lên mạng là vi phạm pháp luật và có dấu hiệu cung cấp, chia sẻ thông tin dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Đối với hành vi này, cơ quan chức năng có thể xử phạt hành chính người vi phạm với số tiền từ 10 - 20 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

TS.LS Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp.

TS.LS Cường cho biết thêm, trong trường hợp hành vi vi phạm đủ cấu thành tội phạm, người đăng tải, phát tán clip có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và đối mặt với hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù giam.

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Nhai xác định ngày 20/3, nữ sinh lớp 9 (trú huyện Quỳnh Nhai) cùng nhóm bạn ăn cơm, uống rượu trên địa bàn xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. Sau khi uống rượu, 4 người trong nhóm này đã có hành vi quan hệ tình dục với bị hại, 2 người còn lại ở ngoài nhìn và sử dụng điệng thoại quay clip.

Ngày 14/4, sự việc bị gia đình nữ sinh phát hiện và làm đơn tố giác tới Công an huyện Quỳnh Nhai.

Quá trình điều tra, đến ngày 24/4, Công an huyện Quỳnh Nhai đã khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 1 đối tượng bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm. Các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi.

