Truy tìm bé gái 13 tuổi bị mất tích nhiều ngày

Thứ Tư, ngày 19/06/2019 21:00 PM (GMT+7)

Công an Nghệ An vừa gửi thông báo đến công an các tỉnh, thành phố trong cả nước; công an các huyện, thành thị, đề nghị phối hợp truy tìm bé gái 13 tuổi mất tích nhiều ngày nay.

Ngày 19-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông báo truy tìm em Võ Thị Thúy Hồng (SN 2006, trú xóm 2A, xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Em Hồng đang là học sinh lớp 7A Trường THCS Nghĩa An, Nghĩa Đàn.

Trước đó, sau nhiều ngày tìm kiếm con gái nhưng không có kết quả, chị Nguyễn Thị Đường (trú xóm 2A, xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn) gửi đơn trình báo đến cơ quan công an về việc con gái chị mất tích không rõ lý do và đề nghị hỗ trợ truy tìm.

Cháu Võ Thúy Hồng (ảnh gia đình cung cấp).

Chị Đường cho biết, cháu Hồng cao 1m50, nặng 42kg, tóc đen dài đến ngang vai. Khi đi cháu mặc quần bò màu xanh, áo phông, đi dép màu xanh rêu.

Khi có kết quả vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau: Chị Đường (mẹ cháu Hồng): 0979.704.223; Đồng chí Ngô Đức Ninh, Công an tỉnh Nghệ An: 0971.995.661.