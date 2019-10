Truy đuổi người đàn ông đi xe đạp điện, dùng búa đánh tử vong giữa đường

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 13:56 PM (GMT+7)

Nghi ngờ anh H. có mối quan hệ với vợ cũ của mình, Thương dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 7/10, Công an huyện Nghĩa Đàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ án mạng tại khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn vào chiều 6/10. Nạn nhân được xác định là ông H. (SN 1972, trú tại huyện Nghĩa Đàn).

Theo thông tin ban đầu, do nghi ngờ vợ cũ có mối quan hệ tình cảm với ông H. nên khoảng 15h30 ngày 6/10, Nguyễn Văn Thương (SN 1976, trú xã Nghĩa Bình) mang theo búa đinh đi trên đường liên xã Nghĩa Bình hướng về thị trấn Nghĩa Đàn.

Khi gặp ông H. đang đi xe đạp điện phía trước, Thương chạy xe máy đuổi theo rồi dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Thương chạy xe bỏ trốn. Nạn nhân H. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, Cơ quan công an đang tạm giữ Thương để điều tra làm rõ về hành vi giết người.