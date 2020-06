Truy đuổi hơn 40km bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 14:05 PM (GMT+7)

Sau khi truy đuổi hơn 40km, lực lượng công an ở Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 30kg ma túy trong xe ô tô.

Một đối tượng bị công an bắt giữ tại hiện trường

Ngày 26/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an huyện Hương Khê và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh truy đuổi hơn 40km để bắt giữ 2 đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển ma túy.

Theo đó, khoảng 4h sáng nay, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô 5 chỗ có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Phát hiện cảnh sát, nam tài xế không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng về huyện Hương Khê.

Đến 5h cùng ngày, khi xe chạy đến địa phận xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, cách vị trí bị yêu cầu kiểm tra hơn 40km, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 đối tượng đi trên chiếc xe. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe ô tô có 2 balô chứa ma túy có trọng lượng khoảng 30kg.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã lấy lời khai ban đầu.

