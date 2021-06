Truy bắt nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy chiếm đoạt 7,3 tỷ đồng

Thứ Sáu, ngày 11/06/2021 09:30 AM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, khi còn đương chức, Mã Thị Ngọc Nga đã đưa ra các thông tin không có thật để vay mượn số tiền trên 7,3 tỷ đồng của nhiều người; sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân, không trả được nợ như đã hẹn nên các bị hại đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Ngày 10/6/2021, Thượng tá Phạm Xuân Thuỷ - Trưởng Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết, sau 1 tuần Cơ quan CSĐT ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Mã Thị Ngọc Nga (SN 1978, HKTT tại 42 Hai Bà Trưng, tổ 4, TT.Liên Nghĩa, H.Trọng; nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy H.Đức Trọng - Lâm Đồng), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định; nhưng đến nay bị can vẫn đang bỏ trốn.

Mã Thị Ngọc Nga bị khởi tố bắt giam, đang bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT truy bắt

Nay, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng yêu cầu bị can Mã Thị Ngọc Nga ra đầu thú, trình diện để hưởng lượng khoan hồng của luật pháp, nếu không sẽ phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, trước đó, ngày 31/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Mã Thị Ngọc Nga để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 5 đến tháng 8/2020, khi còn đương chức Phó chánh văn phòng Huyện ủy H.Đức Trọng, do áp lực phải trả nợ cho một số người, Mã Thị Ngọc Nga đã đưa ra các thông tin không có thật để vay số tiền trên 7,3 tỷ đồng của nhiều người; sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau thời gian không trả được nợ như đã hẹn, các bị hại làm đơn tố cáo Nga đến cơ quan chức năng. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Phòng PC01 thụ lý điều tra vụ việc.

Xét thấy hành vi trên của đối tượng đã cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự nên ngày 26/5/2021, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng, Viện KSND cùng cấp đã tiến hành các thủ tục tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để điều tra. Tuy nhiên, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, Phòng PC01 đang tiến hành các biện pháp xác minh, truy bắt Mã Thị Ngọc Nga để xử lý trước pháp luật.

Được biết, ngày 8/1/2021, sau khi có kết quả xác minh đơn tố cáo của công dân, Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã có quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng, đồng thời thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với Mã Thị Ngọc Nga.

