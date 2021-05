Sử dụng Fanpage “Hỗ trợ trẻ em” chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 14:00 PM (GMT+7)

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã thông tin về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm trên toàn quốc.

Quá trình xác minh, đến ngày 10/5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng Công an nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam xác định có hàng nghìn người bị hại gửi tiền vào tài khoản của Trần Văn Lâm (SN 1998, trú tại Đồng Hoá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam); với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 7 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2020, trên Facebook xuất hiện một số trang Fanpage đăng tải các bài viết về hoàn cảnh khó khăn của trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo để kêu gọi tài trợ như “Quỹ bảo trợ trẻ em”; “Kết nối yêu thương”; “Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam” (giả mạo trang của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trong đó, trang Fanpage Facebook “Hỗ Trợ Trẻ Em” đã đăng gần 250 bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là các cháu nhỏ mắc bệnh hiệu nghèo.

Thông tin các bài viết trên trang này phần lớn được lấy từ các Hội, Nhóm từ thiện trên mạng xã hội và chuyên mục “Tấm lòng nhân ái” đăng trên các báo điện tử, sau đó bổ sung thêm thông tin số tài khoản 190359… , của cá nhân tại một ngân hàng để nhận tiền tài trợ.

Phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam tiến hành xác minh.

Quá trình điều tra, Phòng 7, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Văn Lâm (SN 1998, HKTT tại xã Đông Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Theo đó, đến tháng 3/2021, tổng số tiền các nhà hảo tâm chuyển đến số tài khoản của Trần Văn Lâm là 6.646.448.9624 đồng.

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đồng thời đã tổ chức xác minh từ gia đình các cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo trong “Hỗ trợ trẻ em” đã đăng tải kêu gọi hỗ trợ; xác định không có cháu nào nhận được tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Từ các căn cứ thu thập được, ngày 18/4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt, khám xét nơi ở của Trần Văn Lâm tại thôn Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, là người thiết lập và sử dụng Fanpage Facebook “Hỗ Trợ Trẻ Em” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, Lâm khai nhận: Lâm không có nghề nghiệp ổn định, lại thích chơi game nên nghĩ đến việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 9/2020, Trần Văn Lâm đã thiết lập trang Fanpage Facebook “Hỗ trợ trẻ em” (Facebook.com/hotrotreem.vn; hiện có 6282 người theo dõi), đăng tải gần 250 bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là các cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Tính đến tháng 3/2021, tổng số tiền các nhà hảo tâm đã chuyển đến số tài khoản của Trần Văn Lâm là 6.646.448.9624 đồng.

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao xác định có hàng nghìn bị hại gửi tiền ủng hộ vào tài khoản của Lâm với số tiền gửi từ 50.000 đến 2.000.000 đồng mỗi người. Ngoài ra, Lâm khai nhận đã lập thêm 7 trang Fanpage Facebook khác tương tự, gồm: Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em”, Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam”, Phật tại tâm”, Chia sẻ yêu thương”, “Kết nối yêu thương”, “Chia sẻ yêu thương Kết nối yêu thương”, Quan thế âm bồ tát” nhằm hỗ trợ , cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm về sử dụng cao cho biết: Thủ đoạn phạm tội của Lâm rất tinh vi. Trong vụ án này, các đối tượng lấy thông tin các bài viết được lấy từ các Hội, Nhóm từ thiện trên mạng xã hội và chuyên mục “Tấm lòng nhân ái” đăng trên các báo điện tử. Sau đó, cho thêm số tài khoản của anh ta để nhận tiền tài trợ của các nạn nhân.

Sau khi nhận tiền, Lâm không chuyển tiền cho gia đình các cháu nhỏ có có hoàn cảnh khoá khăn mà chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác dùng để chơi bài game bài và chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, đối tượng còn giả mạo trang thông tin của các cơ quan nhà nước để tạo uy tín với các nhà hảo tâm nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin nhằm trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện, các nhà hảo tâm, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần tìm hiểu xác minh rõ thông tin về người kêu gọi từ thiện và người cần được giúp đỡ bởi không phải mọi thông tin, hình ảnh đăng tải đều phản ánh đúng thực tế cũng như nhu cầu cần được trợ giúp tránh không để các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi.Khi phát hiện những hoạt động có dấu hiệu lợi dụng công tác từ thiện để trục lợi đề nghị người dân thông báo cho cơ quan Công an tiếp nhận và xử lý . theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 26/4, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Lâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

