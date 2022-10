Truy bắt hung thủ dùng súng bắn chết bạn gái trên giường

Sau khi gây án tại nhà riêng, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an đang triển khai lực lượng truy bắt.

Chiều 25-10, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang triển khai lực lượng để truy bắt T.H.H. (37 tuổi, ngụ thôn Vân Tra, xã An Đồng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để làm rõ về hành vi giết chị L.T.L.D. (thường gọi là Tr., 29 tuổi) ở nhà riêng của H. tại xã An Đồng, quận Ngô Quyền.

Trước đó, chiều 24-10, bà H.T.T.H. (61 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền, mẹ của hung thủ) đến nhà con trai ở huyện An Dương. Khi lên tầng 2, bà H. phát hiện chị D. tử vong trên giường, xung quanh có nhiều máu.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy trên đầu của nạn nhân có một vết thương. Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm nổ súng sát hại nạn nhân D. là T.H.H. Sau khi gây án, H. bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Chính quyền xã An Đồng cho biết, T.H.H. từng có vợ. Nạn nhân D. có quan hệ tình cảm với hung thủ, mới chuyển về nhà D. thời gian ngắn, nhưng không ở đây thường xuyên.

