Trùm tổ chức đá gà ở Cần Thơ bị bắt

Thứ Hai, ngày 25/01/2021 09:11 AM (GMT+7)

Công an TP Cần Thơ vừa phá vụ đá gà quy mô lớn do đối tượng Hoàng Quí cầm đầu, tiền tang vật thu được hơn 800 triệu đồng.

Ngày 24-1, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa triệt xoá điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền do đối tượng Hoàng Quí (46 tuổi; ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) cầm đầu.

Đối tượng Hoàng Quí. Ảnh: Công an Cần Thơ

Trước đó, vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 23-1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Ninh Kiều ập vào điểm đá gà tại khu đất trống thuộc khu vực 8, phường An Bình. Lực lượng đã bắt quả tang 19 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm: 6 con gà, 1 ô tô, 18 xe máy, hơn 800 triệu đồng cùng một số tang vật khác liên quan.

Các con bạc cùng tang vật. Ảnh: Công an Cần Thơ

Hoàng Quí được xem là "trùm" tổ chức đá gà tại Cần Thơ. Từ năm 2010, Quí đã đứng ra tổ chức đá gà. Đến năm 2013, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã triệt phá một vụ đá gà do Quí đứng ra sắp xếp, thông báo cho các con bạc đến sát phạt tại khu vực 5, phường An Bình. Sau vụ này, Quí lẩn trốn khắp nơi nhưng đã ra đầu thú sau đó.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trum-to-chuc-da-ga-o-can-tho-bi-bat-2021012414494282.htmNguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trum-to-chuc-da-ga-o-can-tho-bi-bat-2021012414494282.htm