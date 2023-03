Trùm buôn lậu thuốc lá "Hằng ga" sa lưới

Chiều 13/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đang đấu tranh, làm rõ đường dây buôn bán thuốc lá nhập lậu do Trương Thị Hồng (SN 1980, trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu, thu giữ gần 40.000 gói thuốc lá ngoại nhập hiệu Jet, 555... Đây chỉ là một phần nhỏ so với số thuốc lá mà Hồng đã đưa ra thị trường trong nhiều năm qua.

Theo Cơ quan Công an, Hồng thường xưng tên là Hằng, nhà ở gần ga Đông Hà nên còn có biệt danh là “Hằng ga”. Đối tượng này được xem là đầu nậu cung cấp thuốc lá nhập lậu lớn nhất tại Quảng Trị, có nhiều “đối tác” tại các tỉnh thành ở phía Nam. Gia đình Hồng nuôi 5 tài xế có mối quan hệ thân thiết để vận chuyển hàng lậu, trong đó có đến 4 người là cháu trong gia đình.

Công an Đà Nẵng dừng, kiểm tra phương tiện chở hàng cấm.

Hồng luôn cảnh giác với các lực lượng chức năng. Sau khi nhận nguồn hàng từ Lào đưa sang, Hồng thường xé lẻ và cất giấu nhiều nơi để tránh bị phát hiện. Đối tượng cũng luôn sử dụng sim rác để liên lạc với các tài xế và nhanh chóng hủy bỏ sim khi các chuyến hàng bị kiểm tra.

Hồng dặn các tài xế nếu trong lúc vận chuyển hàng cấm bị Cơ quan Công an phát hiện thì khai là “nhận vận chuyển hàng cho một người không rõ lai lịch, không rõ là mặt hàng gì, khi đến gần địa điểm giao hàng có người điện thoại liên hệ”... Trong trường hợp bị quy kết trách nhiệm, những tài xế này sẵn sàng nhận tội một mình để bao che cho Hồng, đổi lại Hồng sẽ chăm lo cho vợ con họ. Vì vậy, dù Công an một số địa phương đã lập chuyên án đấu tranh nhưng vẫn chưa xử lý được đối tượng chủ mưu tinh quái này.

Qua công tác trinh sát phát hiện, các tài xế làm việc cho Hồng nhiều lần vận chuyển thuốc lá nhập lậu ngang qua địa bàn thành phố để giao cho các đầu mối ở các tỉnh phía Nam. Với quyết tâm làm rõ để xử lý đối tượng cầm đầu đường dây, đơn vị đã lập chuyên án và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

20.000 gói thuốc nhập lậu giấu trên xe tải bị phát hiện, thu giữ

Ngày 5/3, tài xế duy nhất không phải là người nhà của Hồng là Trần Thịnh (SN 1988, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển ôtô tải BKS 77H-019.97 vận chuyển thuốc lá nhập lậu ngang qua Đà Nẵng để giao cho một đầu mối ở Bình Định.

Nắm bắt thông tin, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn đã tổ chức chốt chặn trên đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó, đã phát hiện 20.000 gói thuốc lá ngoại nhập các loại đang cất giấu phía sau những thùng bia.

Với sự tinh thông nghiệp vụ, sự nhanh nhạy, mưu trí, lực lượng Công an đã thu thập, củng cố chứng cứ xác định chủ lô hàng là Trương Thị Hồng. Ngay sau đó, một tổ công tác do Trung tá Trần Thị Hà, Đội trưởng Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại Quảng Trị, đề nghị Công an địa phương hỗ trợ, bắt giữ Trương Thị Hồng, thu được những vật chứng quan trọng thể hiện vai trò, trách nhiệm của Hồng trong đường dây buôn bán hàng cấm.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại Đông Hà, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 19.990 gói thuốc lá nhập lậu các loại. Như vậy, tổng số lượng thuốc lá bị Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ lên đến gần 40.000 gói. Đây là một trong những vụ bắt giữ thuốc lá nhập lậu có số lượng lớn nhất trong những năm gần đây.

Chân dung "bà trùm" Trương Thị Hồng.

Khi nghe tin Hồng bị bắt, hàng chục người thân của đối tượng kéo đến chửi bới, gây sức ép với lực lượng Công an. Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động một tổ Cảnh sát Cơ động đến bảo đảm ANTT, hỗ trợ Công an Đà Nẵng làm nhiệm vụ. Đối tượng sau đó được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/trum-buon-lau-thuoc-la-hang-ga-sa-luoi-i686476/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/trum-buon-lau-thuoc-la-hang-ga-sa-luoi-i686476/