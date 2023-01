Chiêu “dò đường” của đối tượng buôn lậu ở Đồng Tháp

Đồng Tháp có đường biên giới dài hơn 50km, trong đó 10,5km đường bộ, 40km đường sông. Các đối tượng đã lợi dụng đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới để lén lút vận chuyển hàng cấm từ phía biên giới vào Việt Nam và đưa đi tiêu thụ trong nội địa.

Tại TP Hồng Ngự, sau khi đưa hàng hóa vào bên trong khu vực biên giới, các đối tượng nhanh chóng sử dụng xe máy chạy với tốc độ cao để vận chuyển hàng hóa qua địa bàn thành phố, đưa đi các nơi. Trong quá trình vận chuyển, các đối tượng bố trí người canh coi dò đường và dùng điện thoại thông báo cho nhau nếu phát hiện lực lượng chức năng. Việc vận chuyển hàng cấm theo tuyến đường càng xa thì lợi nhuận càng cao, nên các đối tượng không loại trừ phương thức, thủ đoạn nào, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động.

Đặng Văn Hiệp cùng phương tiện, tang vật bị bắt giữ.

Công an TP Hồng Ngự đã phân công lực lượng quản lý địa bàn, nắm chắc diễn biến hoạt động của các đối tượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát đường thủy, các lực lượng đóng quân trên địa bàn như Hải quan, Biên phòng, thường xuyên tuần tra bắt giữ các đối tượng, đấu tranh với loại tội phạm vận chuyển hàng cấm. Trong năm 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, bắt 649 vụ buôn lậu, hàng hóa, thu giữ khoảng 6,2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 21 vụ, 28 bị can, xử lý hành chính 525 vụ, 111 đối tượng...

Điển hình trường hợp Nguyễn Đức Tính Em (SN 1985, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) mặc quần áo đồng phục của nhân viên giao hàng rồi lái xe máy chở theo thùng máy giặt bên trong cất giấu 1.420 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Tính Em lái xe máy đến xã Phú Cường (huyện Tam Nông) thì bị Nguyễn Văn Bằng (SN 2000), Trần Văn An (SN 1992) chặn xe, sử dụng khẩu súng đồ chơi và gậy ba khúc uy hiếp cướp số thuốc lá lậu nói trên. Khi hai đối tượng đang thực hiện hành vi cướp tài sản, Tổ tuần tra của Công an huyện Tam Nông phát hiện, bắt giữ. Điều tra mở rộng, Công an huyện Tam Nông bắt giữ Huỳnh Văn Đức (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), đồng phạm với Bằng và An. Công an huyện Tam Nông đã khởi tố bị can đối với Bằng, An và Đức để điều tra về hành vi cướp tài sản, lập hồ sơ xử lý Tính Em về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Càng vào thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm vận chuyển hàng cấm có xu hướng gia tăng. Ngoài việc dùng xe máy chạy với tốc độ cao vào thời điểm rạng sáng, các đối tượng còn vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên xe khách, xe vận tải trên quốc lộ 30 theo tuyến Hồng Ngự - TP Cao Lãnh hoặc An Giang - TP Cao Lãnh - Tiền Giang – Vĩnh Long – TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vừa khởi tố bị can và bắt tạm Đặng Văn Hiệp (SN 1975, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm. Lợi dụng đêm khuya, Hiệp lái xe tải chở 14.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu từ Long An đến Vĩnh Long. Xe tải do Hiệp cầm lái lưu thông đến phường Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) đã bị Công an thành phố phối hợp với Phòng CSGT và Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang. Theo số liệu thống kê, năm 2022, Công an toàn tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện, bắt giữ hơn 50 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Thượng tá Nguyễn Văn Thánh, Phó trưởng Công an TP Vĩnh Long cho biết: TP Vĩnh Long là một trong những địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, các đối tượng tập trung chủ yếu nhận hàng từ các tỉnh như An Giang, Long An đi qua địa bàn thành phố tiêu thụ.

Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nghi vấn có liên quan đến vấn đề vận chuyển, tàng trữ, mua bán thuốc lá lậu. Công an TP Vĩnh Long cũng tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh mua bán thuốc lá, xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm và phát động người dân tham gia tố giác tội phạm.

