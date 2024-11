Trốn truy nã 16 năm, cùng người tình đi câu cá thì bị bắt

Ngày 13/11, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An hoàn tất hồ sơ bàn giao Trần Văn Út Anh (SN 1990, quê TP Hà Tiên, Kiên Giang) cho Công an tỉnh Kiên Giang điều tra xử lý theo thẩm quyền.

16 năm trước, Út Anh bị Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phát lệnh truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Út Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương, lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành, làm nhiều nghề với nhiều thân phận khác nhau. Thời gian gần đây, Út Anh có cặp với N.T.L.C. (SN 1988, ngụ Tịnh Biên, An Giang) làm nghề bán quán cà phê, đã li dị chồng. Út Anh thường xuyên lẩn trốn tại quán cà phê của C.

Út Anh, đối tượng trốn truy nã 16 năm bị tổ CSGT phát hiện bắt giữ.

Chiều 10/11, nghĩ không ai để ý đến mình, Út Anh điều khiển xe máy chở C. đến địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức câu cá. Thời điểm này, Út Anh bị Công an TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang theo dõi. Khi biết Út Anh đến Long An, Công an TP Hà Tiên yêu cầu Công an tỉnh Long An phối hợp bắt giữ.

Khi Út Anh và C. đang lưu thông trên tuyến đường thuộc xã Thạnh Lợi thì bị tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức phát hiện dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Qua xác minh, tổ công tác xác định Út Anh là đối tượng đang bị truy nã nên đưa về trụ sở Công an huyện Bến Lức xử lý.

