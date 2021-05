Trộm gần 1,2 tỉ đồng, khi bị bắt thì đập đầu kêu oan

Cắt cửa sắt, phá két lấy đi gần 1,2 tỉ đồng nhưng khi làm việc với cảnh sát, nghi phạm đập đầu vào tường kêu... oan.

Ngày 12-5, Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi đã di lý hai nghi phạm và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 24-4, Công an thị xã La Gi nhận được tin báo của Công ty TNHH ĐTPT Bình Thuận (địa chỉ ở phường Tân Thiện, thị xã La Gi) báo bị kẻ trộm cắt cửa sắt, đột nhập, phá két lấy đi số tiền hơn 1,187 tỉ đồng.

Sau khi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, Công an La Gi đã thành lập chuyên án để điều tra.

Qua điều tra, trích xuất camera khu vực chung quanh... Công an thị xã La Gi xác định nghi can Nguyễn Minh Tâm (tức Nhí, 31 tuổi) và Lê Ngọc Thịnh (tức Thịnh trù, 37 tuổi), đều ngụ phường Phước Hội, La Gi có liên quan vụ án.

Sau khi xảy ra vụ trộm, hai thanh niên này vắng mặt tại địa phương. Lần theo dấu vết, trinh sát xác định cả hai đang ở Long An nhưng khi các trinh sát bí mật đến Long An thì cả hai đã quay về lại thị xã La Gi.

Ngày 1-5, khi Nguyễn Minh Tâm vừa xuống xe đã được cảnh sát mời về trụ sở làm việc.

Tâm khai nhận: Đêm 24-4 chạy xe máy chở Lê Ngọc Thịnh đến đường Thống Nhất, phường Tân Thiện, thả Thịnh ở đó rồi quay xe đi. Một lúc sau Thịnh gọi quay lại đón về chứ không biết gì về vụ trộm.

Đến ngày 3-5, Thịnh bị bắt tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân cùng bạn gái.

Khi làm việc với cơ quan công an, Thịnh bất ngờ đập đầu vào tường để gây áp lực với điều tra viên, khẳng định mình vô tội.

Tuy nhiên từ những chứng cứ mà điều tra viên đưa ra, Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cụ thể, lợi dụng đêm tối, Thịnh đã dùng kềm công lực cắt ổ khóa văn phòng Công ty TNHH ĐTPT Bình Thuận rồi đột nhập vào trong, đục két sắt lấy hơn 1 tỉ đồng bỏ vào 2 túi nhựa rồi ra đường gọi Tâm mang xe máy đến chở đi trốn.

Thịnh đã chia cho Tâm một số tiền để trả công đã giúp sức. Số tiền còn lại Thịnh đã mua 2 xe máy trị giá khoảng 50 triệu, một điện thoại trị 49 triệu và 1 cây vàng...

