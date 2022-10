Trộm 700 triệu của siêu thị, hai đối tượng nướng 300 triệu vào game sau một đêm

Vừa được nhận vào làm tại siêu thị W. (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hai nhân viên bảo vệ đã nắm được sơ hở trong công tác quản lý tiền và nhân cơ hội trộm 700 triệu đồng.

Hai nhân viên bảo vệ siêu thị bị bắt giữ

Ngày 27/10, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Đức Anh (SN 2006, quê Bắc Giang) và Nguyễn Quang Minh (SN 2004, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu Đức Anh và Quang Minh khai nhận, quen biết nhau từ năm 2020 và sống lang thang tại Hà Nội. Ngày 21/10, hai thanh niên này được nhận vào làm bảo vệ siêu thị W. (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong thời gian này, Đức Anh và Quang Minh phát hiện sau mỗi ngày nhân viên sẽ cho tiền vào két và để chìa khóa ở gần đó, thậm chí còn không cài mã bảo mật. Ngoài ra, khóa cửa siêu thị cũng được giao cho nhân viên bảo vệ giữ.

Lợi dụng sơ hở này, đêm 23 và rạng sáng 24/10, Đức Anh và Quang Minh đeo khẩu trang vào siêu thị lấy trộm số tiền khoảng 700 triệu đồng trong két rồi bỏ trốn lên Yên Bái.

Quá trình điều tra, ngày 25/10, Đức Anh và Quang Minh bị cơ quan công an bắt, thu giữ số tiền khoảng 400 triệu đồng. Còn khoảng 300 triệu đồng hai đối tượng này đã 'nướng' vào game và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

