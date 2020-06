Triệu tập thêm 4 người nghi đòi nợ thuê trong vụ thảm án 3 người chết ở Điện Biên

Chủ Nhật, ngày 21/06/2020 22:12 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã triệu tập thêm 4 người được xác định đi cùng bà Thu vào hôm xảy ra vụ thảm án.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người chết do đòi nợ ở Điện Biên, ngày 21/6, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án Giết người đồng thời triệu tập thêm 4 người để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

4 người này nghi hành nghề đòi nợ thuê được xác định đi cùng bà Trần Thị Thu (SN 1980, trú huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) vào hôm xảy ra vụ thảm án.

Trước đó, khoảng 8h20 ngày 20/6, ông Nguyễn Khánh Chung (SN 1967, chồng bà Thu) cùng với bà Thu và nhóm người nói trên đến nhà Đàm Văn Lực (SN 1963, cùng trú huyện Tuần Giáo) nghi đòi nợ.

Cánh đồng nơi Lực đâm bà Thu tử vong.

Lúc này, Lực mở cổng cho vợ chồng ông Chung vào nhà, sau đó đóng cổng lại, dùng 2 dao nhọn đâm ông Chung gục tại chỗ. Sau đó, Lực tiếp tục cầm dao đuổi theo bà Thu, đến cánh đồng đối diện nhà và đâm tử vong nạn nhân tại đây.

Gây án xong, Lực quay về cổng nhà mình, dùng dao đâm vào bụng tự sát.

Qua khám nghiệm hiên trường, cơ quan công an đã tìm thấy trên người bà Trần Thị Thu có 4 tờ giấy bản photo thể hiện việc bà Nguyễn Thị Triệu (là vợ Đàm Văn Lực) nợ bà Thu số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

