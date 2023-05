Triệu tập 32 đối tượng trong đường dây lừa đảo tinh vi từ Bắc vào Nam

Ngày 27-5, tin từ Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệu tập 32 đối tượng để làm rõ hành vi liên quan đến hoạt động tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Những người trong đường dây lừa đạo bị công an triệu tập. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Những người này chủ yếu tập trung tại các huyện Như Xuân, Thọ Xuân (Thanh Hóa), tỉnh Lạng Sơn và TP Đà Nẵng.

Theo Công an huyện Như Xuân, thời gian qua có nhiều người dùng mạng Facebook ảo, đăng tải bài viết, comment trên các hội nhóm mạng xã hội có đông thành viên với nội dung chào mời tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà như bóc tỏi, bóc hạt điều, cắt mác quần áo, cắt chỉ thừa, giáo viên dạy yoga online… với mức trả tiền công cao.

Khi người dân cả tin sập bẫy, chúng sẽ dẫn dụ, hướng dẫn người dân nạp tiền vào tài khoản của chúng rồi chiếm đoạt tài sản.

Đây là hoạt động tội phạm có tổ chức với số lượng đối tượng lớn, hoạt động tinh vi, có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài tỉnh thành lập các nhóm, hội để giúp sức cho các đối tượng cầm đầu, chủ mưu tuyển những người có nhu cầu tìm việc làm, đăng bài mời gọi "việc nhẹ lương cao" để lừa đảo.

Hà Văn Hùng, một trong những kẻ cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an TP Đà Nẵng rà soát, xác định đối tượng nghi vấn để đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân nhanh chóng làm rõ 32 người tiếp tay cho hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Trong đó, Hà Văn Hùng (SN 1991; ngụ xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân); Hà Thị Út Thơm (SN 1996; ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Nông Thị Huệ (SN 1993; ngụ TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) được xác định là những kẻ cầm đầu.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân phối hợp điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/trieu-tap-32-doi-tuong-trong-duong-day-lua-dao-tinh-vi-tu-bac-vao-nam-20230527074105525.htm