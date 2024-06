Triệt phá ổ nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây đánh bạc trên mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ tại địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức và có biểu hiện vi phạm trong lĩnh vực công nghệ cao.

Cùng lúc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra, Công an huyện Hoài Đức tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức có biểu hiện vi phạm trong lĩnh vực công nghệ cao.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng người Hàn Quốc sử dụng hệ thống máy tính để điều hành các trang web đánh bạc trên mạng Internet. Đối tượng cầm đầu được xác định là Kim Sung Young (sinh năm 1998).

Qua trao đổi nghiệp vụ với Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc xác định Kim Sung Young cùng đồng phạm đã điều hành và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Kim Sung Young là người trực tiếp mua phần mềm cá cược trực tuyến và thuê 4 đối tượng còn lại gồm Kim Yeonjun (sinh năm 1993), Hyeon Jaeseob (sinh năm 1997), Park Teawook (sinh năm 1998) và Choi Seungwon (sinh năm 1993) điều hành, tìm kiếm và hướng dẫn người chơi.

Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng đến là người Hàn Quốc, sinh sống ở Hàn Quốc.

Các đối tượng người Hàn Quốc bị truy nã.

Cơ quan công an xác định từ tháng 1/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, tổng số tiền tham gia cá độ, đánh bạc qua hệ thống này khoảng hơn 20 tỷ won (tương đương hơn 400 tỷ đồng).

Từ tài liệu về hành vi vi phạm của các đối tượng do Công an Việt Nam cung cấp, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã ra lệnh truy nã đối với 5 người nói trên.

Ngày 24/6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành bắt giữ 5 đối tượng Hàn Quốc theo quyết định truy nã của Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Ngày 28/6 đã dẫn giải 5 đối tượng truy nã về Hàn Quốc để tiến hành công tác bàn giao đối tượng, tang vật phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

