Triệt phá đường dây cờ bạc giao dịch 64.000 tỷ đồng

Đến thời điểm này, việc bóc gỡ đường dây cờ bạc với cái tên “Nổ hũ” do Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu vẫn được xác định là một trong những chuyên án lớn đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội...

Ban chuyên án khám xét các địa điểm liên quan đến đường dây cờ bạc “Nổ hũ” giao dịch 64.000 tỷ đồng

Từ cán bộ Nhà nước đến… con bạc chuyên nghiệp

Đầu năm 2020, thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát giác ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với trò chơi “Nổ hũ”. Đây là trò cờ bạc điện tử mô phỏng theo các trò cờ bạc truyền thống như tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... Người chơi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để cá cược và đổi điểm để lấy tiền thật. Để thu hút người chơi, các đối tượng đã đăng ký 4 đại lý trò chơi và tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn người đánh bạc tham gia chơi trực tiếp trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân. Nhóm tổ chức đánh bạc hướng dẫn người chơi cách nạp và rút tiền thông qua những đại lý của chúng để hưởng tiền hoa hồng (mỗi lần rút tính phí 2%).

Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng lợi dụng triệt để mạng xã hội có tính bảo mật cao. Chúng hoạt động kín kẽ, có phân công, phân cấp chặt chẽ và quản lý, giám sát lẫn nhau. Tất cả những hoạt động này được các đối tượng áp dụng ở mức bảo mật cao nhất. Việc tuyển lựa nhân viên được làm rất chặt, đa số đều là những người thân quen, họ hàng, hoặc có quan hệ ràng buộc.

Sau khi củng cố tài liệu trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc CTAP Hà Nội để xác lập kế hoạch đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên. “Quá trình điều tra, chúng tôi xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi. Nhiều đối tượng am hiểu công nghệ, thậm chí còn là chuyên gia công nghệ thông tin” - một thành viên ban chuyên án nhớ lại. Các manh mối thông tin cứ từng bước được khoanh loại và cơ quan công an nắm được kẻ cầm đầu đường dây này là Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội). Trong giới xã hội, Trương Ngọc Tú là con bạc chuyên nghiệp. Từ nghiện cờ bạc, hắn tìm hiểu và dần trở thành một “ông trùm”. Trước đó, Tú từng được đào tạo trong lĩnh vực pháp luật, nhưng do vi phạm kỷ luật nên bị sa thải. Hội đủ kiến thức pháp luật và sự tinh quái của con bạc, Tú có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng trong quá trình điều hành “Nổ hũ”.

Cất vó

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, tháng 5-2020, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng đồng loạt bí mật kiểm tra hàng loạt địa điểm liên quan đến đường dây cờ bạc “Nổ hũ”, đồng thời bắt Trương Ngọc Tú cùng 15 đồng phạm. Trong số này có Lương Hải Đăng (SN 1994, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội, một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”) cùng các đối tượng: Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), đều thuộc mạng lưới điều hành cấp cao của đường dây. Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý được những tên cầm đầu đường dây trả lương lên tới hàng nghìn USD/tháng.

Lời khai của “ông trùm” Trương Ngọc Tú cho thấy, hắn chỉ tuyển “đệ tử” là thành phần thân thiết hoặc người nhà để tránh bị phát hiện. Mỗi đối tượng được phân công đảm nhận nhiệm vụ, vai trò khác nhau như trực kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ người chơi, vận hành việc nạp/rút tiền, thiết kế đồ họa… Từ khoảng cuối năm 2019, Tú cùng một số đối tượng như Khuất Vinh Quang (SN 1993, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Hữu Hùng (SN 1987, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”. Rất nhạy bén, Tú cùng đồng bọn “chạy” quảng cáo, tiếp thị, tổ chức hoạt động của đại lý, nhằm cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền mà mỗi lần người chơi nạp vào và rút ra. Ổ nhóm này đã lập nhóm chát Zalo có tên Công ty Đại Phát để trao đổi, thông tin liên lạc trong quá trình tổ chức đánh bạc, nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Trong thời gian khá dài, nhóm của Tú đã vận hành và phát triển 4 đại lý lớn gồm: “VipHN Max đỏ”; “Mrs Vy Bayby”; “Hệ thống F88” và “Trà My 99”.

Khi phá chuyên án này, theo thống kê mà cơ quan công an khai thác từ các tài khoản của 4 đại lý trên, chỉ tính từ ngày 19-5 đến 22-5-2020 (4 ngày), tổng số tiền giao dịch của người chơi đã lên tới 120 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà các đối tượng trên hưởng lợi là nhiều tỷ đồng. Đặc biệt, nhóm Tú thuê những căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm để làm đại bản doanh hoạt động. Nếu muốn vào những căn hộ trên phải có thẻ từ giám sát và có lực lượng bảo vệ quản lý chặt chẽ. Tại các căn hộ này, nhóm đối tượng cầm đầu còn thuê thêm nhiều nhân viên để giao đảm nhiệm việc trực kỹ thuật, liên lạc, tư vấn cho người chơi, giao dịch quy đổi tiền ra điểm và ngược lại.

Ngay sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân. Ban chuyên án thu giữ thêm 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát sóng 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn rác (spam), hàng trăm CMND, thẻ Căn cước công dân và thẻ ATM các loại, 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay, nhiều tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò cờ bạc “Nổ hũ”. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt giữ gần 20 đối tượng liên quan, khởi tố điều tra về các tội danh “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng đối với các đối tượng có liên quan.

Chuyên án thành công đã thể hiện trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh của lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, luôn theo sát, nắm bắt kịp thời, hiệu quả diễn biến hoạt động của các loại tội phạm nói chung và tội phạm cờ bạc nói riêng. Thành công quan trọng khác của chuyên án, đúng như chia sẻ của chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự: “Một đối tượng, đường dây cờ bạc bị bắt giữ, xử lý, chính là đem lại sự bình yên cho xã hội”.

Qua khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 địa lý cấp 1, Phòng CSHS thống kê chỉ trong 4 ngày (từ 19 đến 22-5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng. Chưa đầy 30 ngày của tháng 5-2020, có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng. Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua bán với người chơi trò “Nổ hũ” trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng của trò “Nổ hũ” lên tới 2.500 tỷ đồng. Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 đến khi bị bắt giữ, triệt xóa, ước tính tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

