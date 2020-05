Triệt phá đường dây buôn ma túy ‘siêu lợi nhuận’, thu lãi hơn nửa tỷ đồng/1kg

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 20:50 PM (GMT+7)

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TT-Huế lại triệt phá thêm một đường dây buôn bán ma túy lớn hoạt động liên tỉnh từ Quảng Trị đến Huế. Đây là đường dây buôn bán ma túy 'siêu lợi nhuận', các đối tượng phạm pháp thu lợi hơn nửa tỷ đồng/1kg ma túy sau mỗi lần tiêu thụ trót lọt.

Ngày 16/5, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa đánh sập đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh từ Quảng Trị vào Huế. Đây là chuyên án mang bí số 520H.

Tang vật ma túy có tổng trọng lượng gần 1kg.

Đến nay, cơ quan công an tại TT-Huế đã bắt giữ được đối tượng “cộm cán” Trương Công Hiệu (SN 1994, hộ khẩu thường trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; tạm trú xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cùng đồng phạm về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Hiệu là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động buôn bán ma túy rất tinh vi, thường xuyên di chuyển địa điểm, thay đổi chỗ ở.

Trước đó, qua tổ chức điều tra, xác minh, vào chiều 15/5, tại Km 806+100 Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TT-Huế phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 15A-086.72, do Nguyễn Bá Toàn (SN 1997, ngụ phường Thuận Thành, TP Huế) điều khiển.

Lê Phước Đình Nghĩa - đối tượng liên quan trong đường dây buôn bán ma túy do Trương Công Hiệu cầm đầu.

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Lê Phước Đình Nghĩa (SN 1996, trú phường Thuận Thành, TP Huế) vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được là 10 gói ma túy tổng hợp dạng khay (ketamin) có trọng lượng gần 1kg, tiền mặt và các tang vật liên quan khác. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng công an bắt giữ được đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là Trương Công Hiệu.

Kết quả điều tra cho thấy, vào chiều 15/5, tại TP Đông Hà, Hiệu gặp một người chưa rõ danh tính (trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để mua 10 gói ma túy có tổng trọng lượng gần 1 kg), với giá 470 triệu đồng. Sau đó, Hiệu gọi cho Nghĩa từ Huế ra Đông Hà “nhận hàng” để vận chuyển vào Huế tiêu thụ.

Cơ quan công an xác định, cứ mỗi lần mua 1kg ma túy mang đi tiêu thụ trót lọt trước đó, các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy này thu lãi hơn nửa tỷ đồng.

Trước đó không lâu, vào ngày 13/5, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế cũng triệt phá thành công chuyên án 520P, thu giữ 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, bắt giữ Hồ Văn Phương (SN 1976, trú tại bản KTúp, Lao Bảo, Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cùng 4 đối tượng khác về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây cũng là đường dây lớn về buôn bán ma túy liên tỉnh từ Quảng Trị vào Huế.

